Homem acusado de violência doméstica tem armas apreendidas na Bahia

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira, 17, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, contra um homem de 44 anos acusado de violência doméstica contra a ex-esposa. Os mandados foram cumpridos nos bairros Cidade Universitária e Santa Cruz.

Durante as diligências foram apreendidas quatro armas de fogo dentre elas duas pistolas, uma Glock G25 e uma Taurus TH, além de duas carabinas.

O investigado, de 44 anos, é comerciante e responde a procedimentos pelos crimes de ameaça, vias de fato e violência psicológica contra sua ex-companheira, de 42 anos, com quem foi casado durante 23 anos, praticados em contexto de violência doméstica e familiar.

Segundo a polícia, há indícios consistentes de violência física, psicológica e de ameaça contra a vítima. Em março deste ano, durante uma discussão em um estabelecimento comercial, o investigado teria sacado uma pistola calibre .380, acionado o mecanismo e apontado para o rosto da mulher, proferindo ameaças. Em outra ocasião, em âmbito residencial, ele teria praticado agressão física por esganadura.

Mais recentemente, em setembro, a vítima relatou novo episódio de violência, quando sofreu agressões atribuídas a pessoas ligadas ao investigado. O fato a motivou a romper o ciclo de violência e procurar o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam) do município.

As investigações também apontaram que o autor, registrado como CAC, possuía armas de fácil acesso. A ação foi coordenada pelo Neam de Luís Eduardo Magalhães, com apoio da Delegacia Territorial da cidade. O investigado teve o porte e a posse de armas suspensos, enquanto a vítima encontra-se sob medidas protetivas de urgência.