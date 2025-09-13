Menu
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso por ameaçar matar ex-companheira há cerca de 1 ano

A vítima de 40 anos disse que era agredida e ameaçada desde outubro de 2024

Carla Melo

Por Carla Melo

13/09/2025 - 16:16 h | Atualizada em 13/09/2025 - 16:30
Vítima disse que era ameaçada e agredida há cerca de um ano
Vítima disse que era ameaçada e agredida há cerca de um ano

Um homem de 45 anos foi preso preventivamente após ameaçar de morte a ex-companheira, de 40 anos, por cerca de um ano. De acordo com Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Sento-Sé, o suspeito foi preso por violência doméstica.

Segundo relatos da vítima e de testemunhas colhidos no inquérito policial, o homem mantinha agressões físicas e verbais durante a convivência e, após a separação, passou a perseguir e vigiar a ex-companheira com atitudes agressivas.

Ele chegou a enviar mensagens por aplicativo de comunicação, incluindo áudios, a pessoas próximas, nas quais relatava a intenção de matá-la e em seguida se suicidar.

A vítima disse que, desde outubro de 2024, era constantemente ameaçada e agredida fisicamente, sem ter registrado ocorrências anteriormente por medo. Diante do agravamento da situação e da separação, ela decidiu formalizar a denúncia no mês de setembro.

