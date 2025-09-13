Carro de desaparecidos após cobrança de dívida é encontrado enterrado

Policiais localizaram uma lona que recobria a lataria de um veículo branco - Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental de Umuarama

O carro em que estavam Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza, desaparecidos desde o dia 5 de agosto após saírem de São Paulo para cobrar uma dívida em Icaraíma, no Paraná, foi encontrado na sexta-feira, 12.

A Polícia Militar Ambiental de Umuarama informou que agentes realizavam um patrulhamento quando notaram certa irregularidade no terreno. Assim, decidiram escavar e localizaram uma lona que recobria a lataria de um veículo branco. Depois de iniciadas as escavações, foi identificado que se tratava de um Fiat Toro, o carro usado pelos homens que desapareceram em Icaraíma.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, foram identificados vestígios no veículo, como disparos de arma de fogo e sangue. O carro foi encontrado a cerca de 9 quilômetros de distância da propriedade que pode ter relação com o crime, mas até o momento, nenhum corpo foi encontrado

A Polícia Civil e Criminalística foram acionadas para realizar perícia no local. O veículo foi periciado e permanece na Delegacia de Icaraíma. Segundo a PC, na tarde deste sábado, 13, novas diligências serão realizadas em conjunto com o Corpo de Bombeiros do Paraná e a Polícia Militar.

O que se sabe até agora

Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza saíram no dia 5 de agosto para cobrar uma dívida e, desde o dia 6 de agosto, perderam a comunicação.

As investigações foram então iniciadas e foi possível apurar que um homem chamado Alencar, morador do município de Icaraíma, contratou três indivíduos que eram do estado de São Paulo, sendo dois de São José do Rio Preto e um do município de Ourinhos.

"Alencar contratou esses indivíduos para cobrar uma dívida no município de Icaraíma", explicou Menezes, que os homens saíram de São Paulo e chegaram à Icaraíma na última segunda-feira, 4, para fazer a cobrança dessa dívida.

Ainda no dia 6 de agosto, os policiais realizaram diligências para tentar apurar o paradeiro dos homens. Cães farejadores foram utilizados para tentar encontrar pistas e foi possível identificar vestígios em uma propriedade rural.

Segundo o delegado, os homens fizeram o primeiro contato com o devedor e então marcaram o retorno na terça-feira, 5. "Os quatro indivíduos retornaram a esse local e por volta das 12h eles já se tornaram incomunicáveis, ninguém mais consegue fazer contato com nenhum dos quatro", explicou Menezes.

Segundo o delegado, a família de Alencar procurou a Polícia Militar na noite de terça-feira para registrar a ocorrência no Paraná, enquanto as famílias dos homens paulistas procuraram a Polícia Civil de São Paulo.