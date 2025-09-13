Quatro pessoas são feitas reféns por criminosos no Cabula

Suspeitos foram presos - Foto: Divulgação PM Bahia

Quatro pessoas foram feitas reféns na madrugada deste sábado no bairro do Cabula, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, as guarnições realizavam rondas na localidade da Engomadeira quando foram recebidos a tiros por um grupo de homens. Durante o acompanhamento, os suspeitos invadiram um estabelecimento comercial na Rua Silveira Martins e fizeram quatro pessoas reféns.

A primeira intervenção foi conduzida pelas equipes da 23ª CIPM, que contiveram a situação até a chegada dos especialistas do Bope. Com o emprego do protocolo de negociação, os reféns foram libertados e os suspeitos se renderam.

Segundo apuração do Portal A TARDE, quatro criminosos participaram da ação e foram presos, entre eles, Willian Alves de Oliveira, conhecido como Wil Gordo, liderança do Comando Vermelho na região.

Will Gordo - liderança do CV | Foto: Reprodução

Apreensão

Na ação, foram apreendidos:

uma pistola calibre.40;

cinco munições intactas;

um carregador com capacidade para 15 munições;

um carregador com capacidade para 30 munições;

cinco correntes;

cinco celulares destruídos;

R$ 25.640,00 em espécie, estando parte das cédulas queimadas.

Os suspeitos e todo o material foram apresentados à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.