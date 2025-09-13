SALVADOR
Quatro pessoas são feitas reféns por criminosos no Cabula
Bope precisou ser acionado para intervir na negociação
Por Leilane Teixeira
Quatro pessoas foram feitas reféns na madrugada deste sábado no bairro do Cabula, em Salvador.
Segundo a Polícia Militar, as guarnições realizavam rondas na localidade da Engomadeira quando foram recebidos a tiros por um grupo de homens. Durante o acompanhamento, os suspeitos invadiram um estabelecimento comercial na Rua Silveira Martins e fizeram quatro pessoas reféns.
A primeira intervenção foi conduzida pelas equipes da 23ª CIPM, que contiveram a situação até a chegada dos especialistas do Bope. Com o emprego do protocolo de negociação, os reféns foram libertados e os suspeitos se renderam.
Segundo apuração do Portal A TARDE, quatro criminosos participaram da ação e foram presos, entre eles, Willian Alves de Oliveira, conhecido como Wil Gordo, liderança do Comando Vermelho na região.
Apreensão
Na ação, foram apreendidos:
- uma pistola calibre.40;
- cinco munições intactas;
- um carregador com capacidade para 15 munições;
- um carregador com capacidade para 30 munições;
- cinco correntes;
- cinco celulares destruídos;
- R$ 25.640,00 em espécie, estando parte das cédulas queimadas.
Os suspeitos e todo o material foram apresentados à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.
