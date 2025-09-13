DESCUMPRIU MEDIDA
Ex-companheiro ofende mulher com caixa de som e microfone na Bahia
Homem descumpriu medida e foi preso
Por Leilane Teixeira
Um homem de 51 anos foi preso nesta quinta-feira, 11, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, após violar uma medida protetiva concedida à ex-companheira.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi flagrado passando pela rua onde a vítima mora, usando microfone e caixa de som para ofendê-la publicamente.
Medida judicial
A mulher, de 47 anos, obteve a medida judicial em dezembro de 2024, depois de denunciar agressões e ameaças que sofria desde o fim do relacionamento, em 2022.
O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Candeias e cumprido por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do município.
Após a captura, o suspeito foi levado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou por exames legais e segue sob custódia.
