Ex-companheiro ofende mulher com caixa de som e microfone na Bahia

Um homem de 51 anos foi preso nesta quinta-feira, 11, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, após violar uma medida protetiva concedida à ex-companheira.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi flagrado passando pela rua onde a vítima mora, usando microfone e caixa de som para ofendê-la publicamente.

Medida judicial

A mulher, de 47 anos, obteve a medida judicial em dezembro de 2024, depois de denunciar agressões e ameaças que sofria desde o fim do relacionamento, em 2022.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Candeias e cumprido por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do município.

Após a captura, o suspeito foi levado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde passou por exames legais e segue sob custódia.