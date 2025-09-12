VIOLÊNCIA
Jovem de 18 anos é baleado na Barra durante ação criminosa
Homem foi socorrido e levado para o HGE
Por Leilane Teixeira
Um jovem de 18 anos foi baleado nesta terça-feira, 12, na Barra, região turística de Salvador. Identificado como Leandro Fagundes, o homem acabou atingido por arma de fogo após tentar asssaltar um policial militar, segundo informações da própria polícia.
Ainda segundo a corporação, o suspeito estava com um comparsa, que conseguiu fugir. Após ser baleado, ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue sob custódia.
Histórico criminal
Segundo a polícia, Leandro já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado expedido pela Vara Criminal de Castro Alves, cidade do Recôncavo baiano.
Leia Também:
Após o flagrante, o mandado foi cumprido e o jovem, que também foi autuado pela tentativa de roubo, segue à disposição da Justiça.
O caso foi registrado na 14ª Delegacia Territórial da Barra, que seguirá com a investigação.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes