Jovem de 18 anos é baleado na Barra durante ação criminosa

Segundo a polícia, Leandro já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado - Foto: Reprodução | Google Maps

Um jovem de 18 anos foi baleado nesta terça-feira, 12, na Barra, região turística de Salvador. Identificado como Leandro Fagundes, o homem acabou atingido por arma de fogo após tentar asssaltar um policial militar, segundo informações da própria polícia.

Ainda segundo a corporação, o suspeito estava com um comparsa, que conseguiu fugir. Após ser baleado, ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue sob custódia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Histórico criminal

Segundo a polícia, Leandro já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado expedido pela Vara Criminal de Castro Alves, cidade do Recôncavo baiano.

Após o flagrante, o mandado foi cumprido e o jovem, que também foi autuado pela tentativa de roubo, segue à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na 14ª Delegacia Territórial da Barra, que seguirá com a investigação.