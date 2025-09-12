Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Jovem de 18 anos é baleado na Barra durante ação criminosa

Homem foi socorrido e levado para o HGE

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

12/09/2025 - 23:06 h | Atualizada em 12/09/2025 - 23:40
Segundo a polícia, Leandro já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado
Segundo a polícia, Leandro já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado -

Um jovem de 18 anos foi baleado nesta terça-feira, 12, na Barra, região turística de Salvador. Identificado como Leandro Fagundes, o homem acabou atingido por arma de fogo após tentar asssaltar um policial militar, segundo informações da própria polícia.

Ainda segundo a corporação, o suspeito estava com um comparsa, que conseguiu fugir. Após ser baleado, ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue sob custódia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Histórico criminal

Segundo a polícia, Leandro já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado expedido pela Vara Criminal de Castro Alves, cidade do Recôncavo baiano.

Leia Também:

'Mijão': conheça o líder do PCC que comanda o tráfico do Brasil diretamente da Bolívia
Vídeo: PM é baleado por traficante e socorrido às pressas em helicóptero
Três novas drogas são registradas em circulação no Brasil; saiba quais

Após o flagrante, o mandado foi cumprido e o jovem, que também foi autuado pela tentativa de roubo, segue à disposição da Justiça.

O caso foi registrado na 14ª Delegacia Territórial da Barra, que seguirá com a investigação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Barra crime hospital geral do estado investigação policial jovem baleado justiça policial militar Salvador tentativa de assalto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Segundo a polícia, Leandro já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Segundo a polícia, Leandro já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Segundo a polícia, Leandro já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Segundo a polícia, Leandro já tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x