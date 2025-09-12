Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Três novas drogas são registradas em circulação no Brasil; saiba quais

Ministério da Justiça destaca agilidade na inclusão das drogas nos controles nacionais

Luan Julião

Por Luan Julião

12/09/2025 - 17:17 h
Ministério da Justiça destaca agilidade na inclusão das drogas
Ministério da Justiça destaca agilidade na inclusão das drogas -

O Sistema de Alerta Rápido sobre Drogas (SAR), vinculado ao Governo Federal, divulgou nesta quinta-feira, 12, um boletim que chama a atenção para a presença inédita de três novas substâncias em circulação no Brasil.

Segundo o documento, duas delas "foram encontradas em um produto industrializado estrangeiro, conhecido como Magic Mushroom Gummies, da marca TRE Hoouse".O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que esses compostos já haviam sido detectados anteriormente em países como Canadá, Bélgica e Chile. A descoberta em território nacional foi confirmada pela Polícia Científica de Santa Catarina, em cooperação com a Polícia Federal.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A terceira substância identificada foi o N-pirrolidino protonitazeno, um opioide sintético pertencente à classe dos Nitazenos. O caso foi registrado a partir do atendimento a um "paciente que relatou ter consumido álcool e um comprimido". A análise foi realizada pelo Laboratório de Toxicologia Analítica e pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas (CIATox-Campinas).

Leia Também:

Delegado detalha prisão de suspeito de matar Mãe Bernadete: "Era temido"
Após prisão de assassino de Mãe Bernadete, PC investiga arma de crime
PF prende Careca do INSS e confisca carro de F1, Ferrari, armas e itens de luxo

Em nota oficial, o Ministério da Justiça destacou "a agilidade do processo" para incluir as drogas nos controles nacionais, concluído em apenas 19 dias. Para a secretária de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Marta Machado, "com o SAR, reforçamos o controle das substâncias que circulam, e isso é fundamental tanto do ponto de vista do enfrentamento aos mercados ilegais quanto do ponto de vista da prevenção no campo da política sobre drogas".

O funcionamento do SAR é colaborativo. Qualquer pessoa pode encaminhar notificações para o e-mail [email protected], sendo solicitado que "relatos sejam detalhados, com informações completas, para apoiar a correta avaliação dos casos".

De acordo com a diretora de Pesquisa, Avaliação e Gestão de Informações do sistema, Bárbara Cabellero, “esse monitoramento contínuo é essencial para orientar políticas públicas, preparar hospitais e equipes de atendimento e dialogar com a sociedade civil”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil drogas governo ministério da justiça SAR

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministério da Justiça destaca agilidade na inclusão das drogas
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Ministério da Justiça destaca agilidade na inclusão das drogas
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Ministério da Justiça destaca agilidade na inclusão das drogas
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Ministério da Justiça destaca agilidade na inclusão das drogas
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x