Após prisão de assassino de Mãe Bernadete, PC investiga arma de crime

Uma operação da Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 12, um dos executores da líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico, assassinada em agosto de 2023 por ao menos seis homens. Além de trabalhar para prender o último envolvido no homicídio, a polícia investigará as armas usadas no crime.

Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ”, é identificado como o Nove de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), e durante operação da polícia manteve como reféns a companheira e os dois filhos. As equipes da Core iniciaram negociação estratégica que garantiu a libertação das vítimas sem ferimentos e a rendição do homem.

“Existia uma investigação de inteligência para que conseguíssemos localizá-lo em um imóvel e fomos cumprir juntamente com a CORE, que possui capacitação para negociação. Depois de duas horas, ele se entregou e se apresentou à Polícia Civil. Foi apreendida uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca, com numeração raspada foi apreendida, que é parecida, ou é a mesma pistola que ele executou Mãe Bernadete”, disse o delegado Ernandes Jr.

A Polícia Civil vai focar agora em identificar se a arma foi a mesma utilizada no homicídio.

“Vamos repassar para o DHPP que é o departamento responsável pela investigação inicial desse homicídio para fazer a comparação, e saber se foi a mesma arma utilizada no crime que ceifou a vida de Mãe Bernadete”, continuou o agente.

Assassinato de Mãe Bernardete

Josevan Dionísio dos Santos é apontado como um dos homens que invadiu o território do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões, e matou a líder quilombola em 17 de agosto de 2023 dentro de casa. A vítima era coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq).

De acordo com as investigações, a motivação do crime está relacionada à resistência da vítima contra a expansão do tráfico de drogas em territórios tradicionais. Mãe Bernadete era uma voz ativa na defesa dos direitos humanos e denunciava a atuação de facções criminosas na região.

A Polícia Civil indiciou seis pessoas pelo homicídio. Com a prisão de Josevan Dionísio dos Santos, cinco delas já estão detidas. As buscas continuam para localizar o último envolvido, conhecido como “Maquinista”, que permanece foragido.