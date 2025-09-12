Menu
ASSINE
HOME > POLÍCIA
OPERAÇÃO

Após prisão de assassino de Mãe Bernadete, PC investiga arma de crime

Delegado Ernandes Jr disse que, durante operação, foi encontrada uma arma similar ao que foi usada no crime

Bernardo Rego e Carla Melo

Por Bernardo Rego e Carla Melo

12/09/2025 - 11:26 h | Atualizada em 12/09/2025 - 11:48
Delegado Ernandes Jr comenta operação que prendeu executor de Mãe Bernadete
Delegado Ernandes Jr comenta operação que prendeu executor de Mãe Bernadete

Uma operação da Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira, 12, um dos executores da líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico, assassinada em agosto de 2023 por ao menos seis homens. Além de trabalhar para prender o último envolvido no homicídio, a polícia investigará as armas usadas no crime.

Josevan Dionísio dos Santos, conhecido como “BZ”, é identificado como o Nove de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), e durante operação da polícia manteve como reféns a companheira e os dois filhos. As equipes da Core iniciaram negociação estratégica que garantiu a libertação das vítimas sem ferimentos e a rendição do homem.

“Existia uma investigação de inteligência para que conseguíssemos localizá-lo em um imóvel e fomos cumprir juntamente com a CORE, que possui capacitação para negociação. Depois de duas horas, ele se entregou e se apresentou à Polícia Civil. Foi apreendida uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca, com numeração raspada foi apreendida, que é parecida, ou é a mesma pistola que ele executou Mãe Bernadete”, disse o delegado Ernandes Jr.

A Polícia Civil vai focar agora em identificar se a arma foi a mesma utilizada no homicídio.

“Vamos repassar para o DHPP que é o departamento responsável pela investigação inicial desse homicídio para fazer a comparação, e saber se foi a mesma arma utilizada no crime que ceifou a vida de Mãe Bernadete”, continuou o agente.

Assassinato de Mãe Bernardete

Josevan Dionísio dos Santos é apontado como um dos homens que invadiu o território do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões, e matou a líder quilombola em 17 de agosto de 2023 dentro de casa. A vítima era coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq).

De acordo com as investigações, a motivação do crime está relacionada à resistência da vítima contra a expansão do tráfico de drogas em territórios tradicionais. Mãe Bernadete era uma voz ativa na defesa dos direitos humanos e denunciava a atuação de facções criminosas na região.

A Polícia Civil indiciou seis pessoas pelo homicídio. Com a prisão de Josevan Dionísio dos Santos, cinco delas já estão detidas. As buscas continuam para localizar o último envolvido, conhecido como “Maquinista”, que permanece foragido.

