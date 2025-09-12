Homem é preso suspeito de roubar moto em Pernambués

Material apreendido com o suspeito de roubo da moto - Foto: Divulgação | PM

Agentes da 1ª CIPM, que atua no bairro de Pernambués, em Salvador, foram acionados na noite de quinta-feira, 11, com a informação de que uma moto teria sido roubada por indivíduos armados.

Durante diligências na região os militares encontraram um moto com as mesmas características da que havia sido roubada. Imediatamente o condutor foi abordado e com ele foi apreendido uma arma de fogo, a moto e outros objetos. Ele foi conduzido à delegacia onde foi autuado em flagrante. O homem identificado como Ruan Coutinho está à disposição da Justiça.

Confira o material apreendido: Revólver, cal. 38, motocicleta Bross 160cc, 5 aparelhos celulares; - 01 bolsa feminina; 1 carteira de cédulas.