Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de roubar moto em Pernambués

Com ele foi apreendida uma arma e cinco celulares

Redação

Por Redação

12/09/2025 - 8:35 h
Material apreendido com o suspeito de roubo da moto
Material apreendido com o suspeito de roubo da moto -

Agentes da 1ª CIPM, que atua no bairro de Pernambués, em Salvador, foram acionados na noite de quinta-feira, 11, com a informação de que uma moto teria sido roubada por indivíduos armados.

Durante diligências na região os militares encontraram um moto com as mesmas características da que havia sido roubada. Imediatamente o condutor foi abordado e com ele foi apreendido uma arma de fogo, a moto e outros objetos. Ele foi conduzido à delegacia onde foi autuado em flagrante. O homem identificado como Ruan Coutinho está à disposição da Justiça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira o material apreendido: Revólver, cal. 38, motocicleta Bross 160cc, 5 aparelhos celulares; - 01 bolsa feminina; 1 carteira de cédulas.

Leia Também:

Homem é preso por se masturbar em cima de moto
SAMU? Integrante do CV baleado é socorrido na mala de carro
Pernambués zera homicídios por 90 dias e atinge marca histórica
Ônibus perde o freio e bate em outros dois na Avenida Contorno

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

homem preso Moto roubada Pernambués

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Material apreendido com o suspeito de roubo da moto
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Material apreendido com o suspeito de roubo da moto
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Material apreendido com o suspeito de roubo da moto
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Material apreendido com o suspeito de roubo da moto
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x