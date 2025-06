Ônibus perde o freio e bate em outros dois na Avenida Contorno

Vidro traseiro de um dos ônibus ficou totalmente destruído - Foto: Reprodução Redes Sociais

No início da noite desta quarta-feira, 11, um acidente envolvendo três ônibus do serviço de transporte público de Salvador, que transitavam pela a Avenida Contorno, deixou alguns passageiros feridos. A situação ocorreu, por volta das 18h.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) confirmou o fato. Informações preliminares dão conta de que o veículo que circula entre o Vale das Pedrinhas e a Vila Rui Barbosa, na Cidade Baixa, bateu no fundo de um ônibus que faz transporte entre a Barra e o bairro de Pernambués, ao perder o freio.

Ao ser atingido pelo ônibus desgovernado, o veículo bateu em outro que da linha Marechal Rondon x Barra. Ainda de acordo com informações, cerca de nove passageiros ficaram feridos com as colisões.

Os passageiros foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há mais detalhes sobre o estado de saúde deles. Em imagens feitas dentro de um dos coletivos e que estão circulando nas redes sociais mostram o vidro traseiro todo estilhaçado.

O Portal A TARDE tentou contato com o Sindicato dos Rodoviários, mas, até a publicação dessa matéria, não teve retorno.