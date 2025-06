Tragédia: ônibus de turismo capota e deixa 11 mortos e 22 feridos

Vítimas em estado mais grave foram transportadas por helicóptero - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um grave acidente de ônibus deixou 11 mortos e 22 feridos na manhã desta terça-feira, 3, em um trecho da rodovia que corta o município de Hualahuises, no estado de Nuevo León, no norte do México. O veículo, que fazia transporte turístico, capotou enquanto seguia em direção à cidade de Tampico, no estado vizinho de Tamaulipas.

A Defesa Civil de Nuevo León informou que equipes de resgate foram rapidamente acionadas. Vítimas em estado mais grave foram transportadas por helicóptero para hospitais na capital Monterrey.

Ônibus transportava grupo de turistas

Segundo a imprensa local, o veículo levava um grupo de turistas originários de Tampico. O motivo do capotamento ainda é apurado, mas o episódio reacende o alerta para a alta incidência de acidentes com ônibus no México, muitas vezes ligados a veículos em má conservação, condições precárias das rodovias, além de exaustão e imprudência dos motoristas.

Acidentes com ônibus crescem no México

Este é o segundo acidente com grande número de vítimas apenas neste trimestre. Em abril, uma tragédia semelhante em Chihuahua matou outras 11 pessoas. Já em fevereiro, uma colisão entre um ônibus e um caminhão deixou 38 mortos no estado de Campeche, no sul do país.

Autoridades mexicanas têm sido criticadas por não adotarem medidas efetivas para conter a escalada de tragédias nas estradas, especialmente envolvendo ônibus de turismo e transporte interestadual.