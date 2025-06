Redes de supermercados encerram lojas em meio a crise global

Produtos de supermercado - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

Diante de um cenário econômico desafiador, redes de supermercados de grande porte enfrentam dificuldades para manter suas operações. Na Europa e nos Estados Unidos, duas importantes marcas anunciaram fechamentos em série e cortes de pessoal como parte de planos de reestruturação.

Alcampo fecha lojas na Espanha

Na Espanha, a rede Alcampo, do grupo francês Auchan, deu início a um processo de reorganização que prevê o encerramento de 25 unidades e a redução de espaço em 15 hipermercados. Ao todo, cerca de 710 funcionários serão afetados, o que representa 3% da força de trabalho da companhia no país.

A decisão vem na esteira da incorporação de 224 lojas da rede DIA, adquiridas em 2023. Muitas dessas unidades, segundo a empresa, não alcançaram os resultados esperados, seja pelo tamanho inadequado ou por localização desfavorável. As regiões mais impactadas são Madrid, Castilla y León, Aragón, Asturias, Galícia, Cantábria, La Rioja, Navarra e o País Basco.

Loja da rede Alcampo | Foto: Reprodução

Com foco em eficiência e adaptação aos novos hábitos de consumo, a Alcampo está migrando para um modelo multicanal e multiformato, priorizando estabelecimentos menores, presença digital reforçada e uma experiência de compra mais ágil. Além dos cortes, o plano de reestruturação prevê a modernização de 60 unidades e a abertura de um novo centro logístico.

Sindicatos têm pressionado por mais transparência e pela realocação de parte dos trabalhadores afetados, em busca de mitigar os impactos sociais da reestruturação.

Daily Table encerra atividades nos EUA

Nos Estados Unidos, o fim das operações da Daily Table marcou o encerramento de uma iniciativa voltada ao combate à fome e à obesidade alimentar. Fundada em 2015, a rede apostava em produtos saudáveis a preços acessíveis, com foco em comunidades de baixa renda. No entanto, a deterioração do cenário econômico inviabilizou novos financiamentos e levou ao fechamento definitivo de todas as lojas.

A Daily Table tem quatro unidades na Central Square, em Cambridge, Roxbury, Dorchester e Salem. Uma quinta unidade em Mattapan fechou no ano passado, após dois anos de operação.



Em nota pública, a empresa agradeceu o apoio da comunidade e destacou que, em quase uma década de atuação, atendeu mais de 3 milhões de clientes, gerando economias significativas para as famílias atendidas. As lojas encerram suas atividades com promoções agressivas para liquidar estoques.

Loja da rede Daily Table | Foto: Jonathan Wiggs/The Boston Globe

Reconfiguração do varejo

Os casos de Alcampo e Daily Table expõem o esgotamento de modelos tradicionais de negócios frente à instabilidade econômica e às transformações no perfil do consumidor. A crise inflacionária, os custos operacionais crescentes e a digitalização acelerada exigem que as empresas se reinventem para seguir competitivas.

A modernização de lojas, a aposta em formatos menores e a expansão do e-commerce têm sido as principais estratégias adotadas. No entanto, especialistas alertam que a sustentabilidade dessas iniciativas depende da capacidade das redes de equilibrar redução de custos com a manutenção da qualidade e do vínculo com os consumidores.

Em um setor historicamente resiliente, o varejo alimentar agora enfrenta o desafio de sobreviver em um ambiente de consumo cada vez mais fragmentado, marcado por mudanças rápidas, exigências éticas e desigualdades crescentes.