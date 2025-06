Médico encontra cogumelo crescendo no intestino de paciente em exame

Episódio aconteceu enquanto o paciente estava sob efeito de anestesia para o exame de rotina - Foto: Reprodução / Terra

Um caso inusitado chamou atenção da comunidade médica em Taiwan: um cogumelo enoki foi encontrado crescendo dentro do intestino de um paciente durante um exame de colonoscopia. A descoberta foi feita pelo gastroenterologista Lin Xianghong, que compartilhou a imagem do fungo em suas redes sociais com um alerta: “Você deve sempre mastigar bem os alimentos.”

O episódio aconteceu enquanto o paciente estava sob efeito de anestesia para o exame de rotina. Ao investigar o cólon, o médico se deparou com o cogumelo aparentemente intacto, o que levantou inicialmente a hipótese surreal de crescimento intestinal. No entanto, segundo Lin, o fungo foi apenas parcialmente digerido e acabou sendo excretado naturalmente após a administração de um medicamento.

Cogumelo enoki: comum na culinária, incomum no intestino

O cogumelo enoki, muito utilizado em pratos chineses e japoneses, é conhecido por sua resistência à digestão. Tanto que ganhou o apelido popular de "até amanhã", já que frequentemente aparece nas fezes de quem o consome. Segundo o Ministério da Agricultura de Taiwan, as paredes celulares do enoki são compostas por quitina, um tipo de polissacarídeo que o corpo humano não consegue digerir completamente. Por isso, partes inteiras do cogumelo podem chegar ao intestino grosso, onde são fermentadas por bactérias intestinais.

O gastroenterologista ainda relatou que é comum encontrar sementes de frutas como maracujá, pitaya e melancia durante exames do tipo. O caso, no entanto, viralizou devido à aparência preservada do cogumelo, dando a impressão de que ele teria realmente “nascido” dentro do corpo do paciente.