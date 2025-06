Idosa faz faculdade para manter cérebro ativo e se forma aos 90 anos

Idosa se forma em Artes aos 90 anos - Foto: Reprodução/MSJC

A idosa Rita Victoria Hernandez é a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar. Aos 90 anos, ela se formou em Artes na faculdade Mount San Jacinto College, da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo a instituição, a senhora é a aluna mais velha a conquistar um diploma. Ela foi uma dos mais de 2 mil formandos a colar grau, na última quinta-feira, 22.

Quando se matriculou na faculdade com o incentivo da família, no período da pandemia da Covid-19, a idosa tinha como objetivo “manter o cérebro vivo”. Durante os anos em que esteve nas cadeiras da universidade, dona Rita enfrentou problemas de saúde e diversos obstáculos, mas não desistiu dos estudos. Ela ingressou no ensino superior mais de 70 anos depois de concluir o Ensino Médio.

Nem mesmo a necessidade de se amparar em um andador, durante a cerimônia, fez com que Hernandez tira-se do rosto o sorriso de satisfação. Antes de pegar o primeiro diploma acadêmico, ela apertou a mão dos professores e foi aplaudida pelos colegas, de quem também recebeu muitos abraços.

"Como alguém que nunca tinha ido à faculdade antes, posso dizer honestamente que o apoio que recebi na MSJC foi inacreditável. Tive a sorte de aprender com professores inspiradores e dedicados, cujo incentivo desempenhou um papel fundamental no meu sucesso", disse a idosa, cheia de gratidão.

Com o feito inédito, além de conquistar o diploma, dona Rita conseguiu inspirar outros membros da própria família. Em 2022 e 2024, uma neta e uma bisneta, respectivamente, se formaram na mesma faculdade que ela. Um bisneto ingressar na mesma instituição em outubro. Ao todo, a idosa tem 12 netos e sete bisnetos.