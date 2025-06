Mulher que fez sexo com 583 homens em 6 horas é internada; noivo reage

Annie Knight surpreendeu com revelação - Foto: Reprodução

A modelo Annie Knight, de 28 anos, precisou ser internada em hospital depois de ter feito sexo com 583 homens em seis horas. A produtora de conteúdo adulto garantiu que teve o apoio do noivo antes da "maratona sexual" em Gold Coast, na Austrália.

A experiência sexual aconteceu no dia 18 de maio e ela passou a ficar conhecida como "a mulher mais sexualmente ativa da Austrália". Depois da "façanha", ela apresentou sangramento.

Annie elogiou a postura do seu noivo, que, segundo ela, a surpreendeu com palavras de incentivo antes da longa atividade sexual com voluntários.

"Ele estava no trabalho no dia do evento, mas me ligou de manhã, me desejou sorte e disse: 'Nos orgulhe. Divirta-se. Fique segura'", contou a australiana.

Conversa com noivo após sexo

Depois do desafio sexual que fez, em menos de um dia, Annie recebeu nova ligação do noivo. "Ele me ligou e perguntou: 'Como foi?' E eu contei tudo a ele", confessou.

Annie chegou a estabelecer, no ano passado, uma meta de ir para a cama com mil pessoas. Ela comentou ter se surpreendido com o número de homens que apareceram para o evento.