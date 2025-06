"Uma Noite de Crime": veja o caos na França após a vitória do PSG

Torcedores do PSG comemoram o título da Champions League - Foto: Lou Benoist / AFP

Durante a comemoração do título inédito da Champions League, vencida pelo clube francês, Paris Saint-Germain, duas pessoas foram mortas e 559 foram presas. O clube parisiense venceu a Inter de Milão, da Itália, por 5 a 0, se consagrando campeão da principal competição interclubes da Europa, neste sábado, 1.

Acidentes e mortes

Em Paris, um homem que dirigia sua motocicleta foi atropelado por um automóvel, não resistindo aos ferimentos. Já na cidade de Dax, no sudoeste do país, um garoto de 17 anos foi morto esfaqueado durante uma concentração para comemorar o título da equipe francesa, de acordo com a promotoria, o autor segue foragido.

Na cidade de Grenoble, no leste da França, vários membros da mesma família ficaram feridos, dois em estado grave, após um motorista atropelar a multidão que estava comemorando. Segundo a promotoria, o condutor do automóvel testou negativo para álcool e drogas.

Transito gerado pela comemoração dos torcedores | Foto: Lou Benoist / AFP

Prisões em todo país

Além disso, o ministério contabilizou 559 pessoas detidas, 491 delas em Paris. No total 320 ficaram sob custódia policial, somente em Paris foram 254.

Somado às prisões, 22 membros das forças de segurança ficaram feridos, 18 em Paris. Além disso, sete bombeiros e 192 manifestantes também ficaram feridos.

Em um balanço provisório, o ministério contabilizou 692 incêndios, com 264 deles sendo veículos.