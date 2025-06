Final da Champions rende premiação milionária a PSG e Inter de Milão

PSG e Inter de Milão decidem a Uefa Champions League 2024/25 - Foto: Reprodução / X / @ChampionsLeague

A grande final da Champions League 2024/25, marcada para este sábado, 31, na Allianz Arena, em Munique, entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão, promete mais do que emoção dentro de campo. A decisão representa não só a chance de um novo título europeu, mas também um marco financeiro para os clubes.

Com investimentos pesados e elencos estrelados, os dois finalistas agora colhem os frutos do desempenho consistente ao longo da temporada. Independentemente do resultado, as duas equipes já garantiram premiações superiores a R$ 500 milhões pela campanha na competição.

Quanto PSG e Inter já faturaram

Com o desempenho até a final, o PSG garantiu cerca de 85,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 540 milhões). Já a Inter de Milão, que acumulou bônus maiores ao longo do torneio, tem assegurado 90,9 milhões de euros (cerca de R$ 573 milhões).

Caso conquistem o título, ambos os clubes somarão ainda mais aos cofres. O campeão da Champions League 2024/25 recebe um bônus adicional de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões), o que pode elevar os ganhos para R$ 580 milhões no caso do PSG e ultrapassar R$ 610 milhões no caso da Inter.



Novo formato da Champions League

A edição atual marcou a estreia do novo formato da Champions League, com a antiga fase de grupos substituída pela fase de liga e playoffs antes das oitavas de final. A mudança trouxe mais jogos entre grandes clubes europeus e, como consequência, aumentou a premiação distribuída pela Uefa.

Confira a distribuição da premiação da Champions League 2024/25

Participação na fase de liga: 18,62 milhões de euros (R$ 113,8 milhões)

Bônus por vitória: 2,1 milhões de euros (R$ 12,8 milhões)

Bônus por empate: 700 mil euros (R$ 4,2 milhões)

Bônus para os oito melhores: 2 milhões de euros (R$ 12,2 milhões)

Classificação via playoffs: 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões)

Participação nas oitavas de final: 11 milhões de euros (R$ 67,2 milhões)

Quartas de final: 12,5 milhões de euros (R$ 76,4 milhões)

Semifinais: 15 milhões de euros (R$ 91,7 milhões)

Final: 18,5 milhões de euros (R$ 113 milhões)