Enquete: quem vai vencer a final da Champions League?

Taça da Champions League na Allianz Arena - Foto: Divulgação I UEFA

Em pouco mais de 24 horas, a final da Champions League será decidida por Paris Saint-Germain e Inter de Milão, com a bola rolando neste sábado, 31, às 16h, na Allianz Arena, estádio do Bayern em Munique.

Seja a primeira orelhuda do PSG ou a quarta da Inter de Milão, ambos os clubes chegam ao campo com a missão de voltar a vencer após perderem finais para Bayern de Munique em 2019/20 e Manchester City em 2022/23, respectivamente.

Nas semifinais, os caminhos foram diferentes - de um lado, o PSG passou com certa tranquilidade pelo Arsenal, vencendo ambos os jogos. Do outro, a Inter sobreviveu contra o Barcelona na prorrogação do jogo de volta, em um agregado cheio marcando 7 a 6.