Trent Alexander-Arnold é anunciado pelo Real Madrid

Alexander-Arnold venceu a Premier League 2024/25 com o Liverpool - Foto: Darren Staples/AFP

O primeiro reforço da era Xabi Alonso já chegou ao Real Madrid, depois de muita especulação e espera por parte da torcida - Trent Alexander-Arnold, lateral-direito de 26 anos do Liverpool, foi oficialmente anunciado pelos merengues na manhã desta sexta-feira, 30, e assinou com o clube por seis temporadas.



Os valores da transferência entre Reds e Blancos não foram divulgados, mas de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, devem estar em torno de dez milhões de euros. O número se deve à liberação do inglês antes do Mundial de Clubes, que disputará ao lado dos madridistas a partir de 14 de junho.

Inicialmente, Arnold seguiria no Liverpool até 30 de junho, data de término do contrato, mas o interesse do Real em antecipar a transferência acabou por se concretizar. Durante as nove temporadas que passou com os Reds, o lateral venceu um Mundial de Clubes, uma Champions League, duas Premier League, uma Supertaça Europeia, uma Taça da Inglaterra, duas Taças da Liga e uma Supertaça da Inglaterra.



Caso tivesse esperado até o final do mês que vem, a transferência teria sido feita com custo zero para o Real Madrid, o que não aconteceu pela antecipação para o Mundial. Agora, Arnold segue no Real Madrid a partir deste domingo, 1, dia do contrato oficial, até 30 de junho de 2031.