Ataque com molotov nos EUA é investigado como possível ato terrorista

Caso acontece semanas após a prisão de um homem acusado do assassinato de dois funcionários da embaixada de Israel em Washington - Foto: Robyn Beck | AFP

O FBI confirmou neste domingo, 1º, que está conduzindo uma investigação sobre um ataque ocorrido em Boulder, no Colorado, envolvendo o lançamento de coquetéis molotov contra pessoas que participavam de uma caminhada em homenagem aos reféns israelenses em Gaza.

De acordo com a CBS News, testemunhas relataram que um suspeito foi detido no local. Várias vítimas sofreram queimaduras, e duas delas precisaram ser evacuadas de helicóptero para hospitais, conforme informou o UCHealth, sistema de saúde local.

Em publicação nas redes sociais, o diretor do FBI, Kash Patel, declarou: “Estamos cientes e investigando um ataque terrorista direcionado em Boulder, Colorado. Nossos agentes e as autoridades policiais locais já estão no local e compartilharemos as atualizações assim que mais informações estiverem disponíveis”. Contudo, o chefe de polícia de Boulder alertou que, até o momento, não há confirmação de que o incidente seja um ataque terrorista e pediu cautela para evitar especulações.

Este caso acontece semanas após a prisão de um homem acusado do assassinato de dois funcionários da embaixada de Israel em Washington, D.C., ocorrido durante um evento do Comitê Judaico Americano, organização dedicada ao combate ao antissemitismo e ao apoio a Israel.