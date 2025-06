Doces com THC são recolhidos após casos de intoxicação em crianças

Na Holanda, o uso pessoal de cannabis é descriminalizado - Foto: Kym MacKinnon/Unsplash

A gigante de confeitaria Haribo anunciou o recolhimento emergencial de lotes do doce Happy Cola F!ZZ na Holanda, após autoridades sanitárias detectarem traços de THC (tetrahidrocanabinol) — substância psicoativa presente na maconha — em pacotes do produto.

Segundo comunicado da Autoridade Holandesa de Segurança Alimentar e de Produtos de Consumo (NVWA), a medida foi adotada depois que crianças e adultos relataram sintomas de tontura, náuseas e mal-estar após consumirem os doces. Testes laboratoriais confirmaram a presença de THC em ao menos três embalagens originais do produto, que continuam sendo analisadas.

Contaminação ainda sem explicação

De acordo com a NVWA, os doces contaminados são produtos autênticos da marca Haribo. No entanto, as autoridades ainda não conseguiram identificar como a contaminação por THC ocorreu. A polícia holandesa abriu uma investigação para apurar a origem da substância nos lotes distribuídos.

“Há pacotes em circulação com balas que podem causar problemas de saúde, como tontura, ao serem consumidas”, alertou a NVWA em nota oficial. A porta-voz do órgão, Saida Ahyad, confirmou que a substância encontrada nos doces trata-se de THC, e que as autoridades continuam monitorando o caso de perto.

Holanda e sua relação com a maconha

Na Holanda, o uso pessoal de cannabis é descriminalizado, o que significa que o consumo recreativo é tolerado pelas autoridades, embora a produção e distribuição ainda sejam tecnicamente ilegais. O país é conhecido por seus coffeeshops, onde a venda da maconha é autorizada sob regulamentação específica.