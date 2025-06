Veja o que muda para brasileiros após EUA suspender entrevistas para vistos

Universidade de Harvard, em Cambridge, nos EUA - Foto: Imagem: Joseph Prezioso / AFP

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, congelou nesta terça-feira, 27, o agendamento de entrevistas para análise e liberação de vistos para estudantes estrangeiros. A exigência de Trump é que seja feita uma triagem nas redes sociais de todos os candidatos a estudar nos EUA para analisar posts e comentários, o que já muda no Brasil o comportamento das agências de intercâmbio.

O memorando não detalha as novas regras para concessão do documento, mas indica que a Casa Branca planeja emitir orientações atualizadas sobre a verificação das redes sociais de todos os candidatos.

“O Departamento está conduzindo uma revisão das operações e dos processos existentes para triagem e verificação dos solicitantes de visto de estudante e intercâmbio e, com base nessa revisão, planeja emitir diretrizes sobre a ampliação da triagem de redes sociais para todos esses candidatos”, diz o texto.



O que muda para brasileiros?

De acordo com o relatório Portas Abertas 2024, realizado pelo Departamento de Estado Americano, o Brasil é hoje um dos maiores exportadores de estudantes para os EUA, ocupando o 9º lugar no ranking mundial. Estudantes que já têm cursos agendados e comprados para os próximos meses e ainda não marcaram a entrevista também correm risco de perder parte do curso ou precisar remanejar os planos. Já os que participam de cursos de curta duração, como as escolas de verão ou programas “pre-college”, normalmente realizados durante as férias de julho, viajam ao país com o visto de turista e não devem sofrer impactos caso esse visto já tenha sido tirado.

A medida não atinge apenas estudantes universitários. Vistos para programas de curta duração, intercâmbios culturais e cursos de idiomas também estão suspensos, afetando uma gama ainda maior de jovens brasileiros.

Os EUA tinham 1,1 milhão de estudantes estrangeiros em 2023-2024, segundo o Departamento de Estado.