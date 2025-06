Musk nega uso abusivo de drogas durante eleições nos EUA

Elon Musk negou neste sábado, 31, que tenha feito uso frequente de drogas em 2024, durante a campanha presidencial de Donald Trump. A declaração aconteceu após uma reportagem do jornal "The New York Times" afirmar que o bilionário consumiu cetamina, ecstasy, cogumelos alucinógenos e outras substâncias no ano passado.

“Para ser claro, NÃO estou consumindo drogas! O New York Times estava mentindo descaradamente”, escreveu Musk na rede social X. "Experimentei cetamina 'prescrita' há alguns anos e falei disso no X, então isso nem sequer é notícia. Ajuda a sair de buracos mentais obscuros, mas não a tomei desde então", acrescentou.

Na sexta-feira, Musk apareceu ao lado de Trump no Salão Oval e se esquivou de perguntas sobre o uso de drogas. O encontro marcou a despedida formal do comando do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), responsável por cortes de gastos que levaram à demissão de dezenas de milhares de funcionários públicos.

O bilionário apareceu na Casa Branca com um olho roxo. A lesão chamou atenção por ter ocorrido no mesmo dia em que o NYT publicou o relato sobre o suposto consumo de drogas.

Musk disse que o ferimento ocorreu durante uma brincadeira com o filho pequeno, chamado X. Segundo ele, pediu ao menino que o acertasse no rosto.

Mais tarde, ao ser questionado por um repórter se sabia do “consumo regular de drogas” por Musk, Trump respondeu: “Eu não estava”. E completou: “Acho que Elon é um cara fantástico”.

O que diz a reportagem

O consumo de drogas por Musk ia muito além do uso ocasional. Ele contou a pessoas próximas que usava tanta cetamina, um anestésico potente, que isso afetava sua bexiga — um efeito conhecido do uso crônico. Ele também tomava ecstasy e cogumelos alucinógenos e viajava com uma caixa de remédios diária que continha cerca de 20 comprimidos, incluindo alguns com marcações do estimulante Adderall, segundo uma foto da caixa e pessoas que a viram.

Não está claro se Musk, 53 anos, estava usando drogas quando se tornou uma figura constante na Casa Branca este ano e recebeu o poder de cortar a burocracia federal. Mas ele apresentou comportamento errático, insultando membros do Gabinete, fazendo gestos semelhantes a um nazista e embaralhando suas respostas em uma entrevista encenada.

Ao mesmo tempo, a vida familiar de Musk tornou-se cada vez mais tumultuada enquanto ele negociava relacionamentos românticos sobrepostos e batalhas legais privadas envolvendo seu crescente número de filhos, segundo documentos e entrevistas.

Na noite de quarta-feira, 28, Musk anunciou que estava encerrando sua passagem pelo governo, após lamentar quanto tempo havia gasto na política em vez de seus negócios.

Musk e seu advogado não responderam a pedidos de comentário esta semana sobre seu uso de drogas e vida pessoal. Ele já disse anteriormente que foi receitado cetamina para depressão, tomando-a cerca de uma vez a cada duas semanas. E disse ao seu biógrafo: “Eu realmente não gosto de usar drogas ilegais.”

A Casa Branca não respondeu a perguntas sobre se havia pedido a Musk que fizesse testes de drogas. Após a publicação deste artigo na sexta-feira de manhã, Harrison Fields, porta-voz da Casa Branca, emitiu uma declaração ao The New York Times creditando Musk por ajudar a cortar o desperdício governamental. Ele se recusou a comentar sobre o uso de drogas de Musk.