OPERAÇÃO SEM DESCONTO

PF prende Careca do INSS e confisca carro de F1, Ferrari, armas e itens de luxo

Antônio Carlos Antunes é acusado de operar esquema de desvio bilionário de recursos dos aposentado do INSS

12/09/2025 - 9:54 h | Atualizada em 12/09/2025 - 10:58
Ferrari apreendida pela PF durante operação contra fraude no INSS
Ferrari apreendida pela PF durante operação contra fraude no INSS

A Polícia Federal (PF) prendeu na manhã desta sexta-feira, 12, os acusados de operarem no esquema de desvio bilionário de dinheiro dos aposentados e pensionistas ligados ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) entre os anos de 2019 e 2024.

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e o empresário Maurício Camisotti foram presos na Operação Sem Desconto da Polícia Federal (PF), autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, os agentes cumprem mais 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e no Distrito Federal.

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS"
Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS" | Foto: Reprodução | Linkedin

Um dos alvos também é o advogado Nelson Willians, cujo escritório já estava na mira da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura o escândalo.

Fraude no INSS: carros de luxo e joias apreendidas somam R$ 41 milhões
Escândalo do INSS: apenas 1 entidade assinou contrato no governo Lula
INSS: Lupi teria sido alertado sobre fraude ainda em 2023

A operação apura os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados.

Como os suspeitos agiam

Segundo a PF, Antunes é o lobista apontado pela PF como "facilitador" do caso. Ele era um intermediário dos sindicatos e associações que receberam os valores indevidos e repassava parte deles a pessoas físicas e jurídicas.

A corporação estima que, ao todo, o "Careca do INSS" repassou R$ 53 milhões a servidores do Instituto ou familiares e empresas ligadas a eles entre os anos de 2019 e 2024.

Já Camisotti é apontado como um sócio oculto de uma entidade e beneficiário das fraudes na Previdência.

Bens apreendidos

A PF apreendeu na operação uma Ferrari F8, cujo valor pode ultrapassar os R$ 4 milhões, e uma réplica da McLaren MP4/8, modelo utilizado por Ayrton Senna na temporada de 1993 da Fórmula 1.

Além disso, também foram apreendidos dinheiro, relógios e móveis de luxo, quadros, esculturas e armas.

Em abril deste ano, a uma fase da operação também apreendeu carros de luxo na casa de suspeitos no esquema criminoso. Além disso, joias e R$ 41 milhões em dinheiro foram a confiscados.

A PF não havia informado a quem pertencem os itens até o momento da publicação desta matéria.

