Executor de Mãe Bernadete é preso durante operação com reféns em Simões Filho

A ialorixá Maria Bernadete Pacífico foi executada em agosto de 2023 - Foto: Reprodução Redes Sociais

Josevan Dionísio dos Santos, apontado pela Polícia Civil como executor do homicídio da líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico em agosto de 2023, foi preso nesta sexta-feira, 12, durante operação do Departamento de Repressão e Combate ao Narcotráfico (Denarc), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

O acusado, conhecido como “BZ”, é identificado como o Nove de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Durante a ação da PC, realizada em um imóvel na cidade de Simões Filho, o investigado manteve como reféns a companheira e os dois filhos. As equipes da Core iniciaram negociação estratégica que garantiu a libertação das vítimas sem ferimentos e a rendição do homem. Uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca, com numeração raspada foi apreendida.

Assassinato de Mãe Bernardete

Josevan Dionísio dos Santos é apontado como um dos homens que invadiu o território do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões, e matou a líder quilombola em 17 de agosto de 2023 dentro de casa. A vítima era coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq).

De acordo com as investigações, a motivação do crime está relacionada à resistência da vítima contra a expansão do tráfico de drogas em territórios tradicionais. Mãe Bernadete era uma voz ativa na defesa dos direitos humanos e denunciava a atuação de facções criminosas na região.

A Polícia Civil indiciou seis pessoas pelo homicídio. Com a prisão de Josevan Dionísio dos Santos, cinco delas já estão detidas. As buscas continuam para localizar o último envolvido, conhecido como “Maquinista”, que permanece foragido.

Histórico pesado

Além do assassinato de Mãe Bernadete, Josevan também é investigado por integrar grupo criminoso atuante em Simões Filho e região, envolvido em roubos, tráfico de drogas e homicídios. Ele foi conduzido à sede do Denarc, onde passou pelos exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.