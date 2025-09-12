Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Executor de Mãe Bernadete é preso durante operação com reféns em Simões Filho

O acusado, conhecido como “BZ”, é identificado como o Nove de Ouros do Baralho do Crime da SSP-BA

Carla Melo

Por Carla Melo

12/09/2025 - 9:21 h | Atualizada em 12/09/2025 - 9:36
A ialorixá Maria Bernadete Pacífico foi executada em agosto de 2023
A ialorixá Maria Bernadete Pacífico foi executada em agosto de 2023

Josevan Dionísio dos Santos, apontado pela Polícia Civil como executor do homicídio da líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico em agosto de 2023, foi preso nesta sexta-feira, 12, durante operação do Departamento de Repressão e Combate ao Narcotráfico (Denarc), com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

O acusado, conhecido como “BZ”, é identificado como o Nove de Ouros do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Durante a ação da PC, realizada em um imóvel na cidade de Simões Filho, o investigado manteve como reféns a companheira e os dois filhos. As equipes da Core iniciaram negociação estratégica que garantiu a libertação das vítimas sem ferimentos e a rendição do homem. Uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca, com numeração raspada foi apreendida.

Assassinato de Mãe Bernardete

Josevan Dionísio dos Santos é apontado como um dos homens que invadiu o território do Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões, e matou a líder quilombola em 17 de agosto de 2023 dentro de casa. A vítima era coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (Conaq).

De acordo com as investigações, a motivação do crime está relacionada à resistência da vítima contra a expansão do tráfico de drogas em territórios tradicionais. Mãe Bernadete era uma voz ativa na defesa dos direitos humanos e denunciava a atuação de facções criminosas na região.

A Polícia Civil indiciou seis pessoas pelo homicídio. Com a prisão de Josevan Dionísio dos Santos, cinco delas já estão detidas. As buscas continuam para localizar o último envolvido, conhecido como “Maquinista”, que permanece foragido.

Histórico pesado

Além do assassinato de Mãe Bernadete, Josevan também é investigado por integrar grupo criminoso atuante em Simões Filho e região, envolvido em roubos, tráfico de drogas e homicídios. Ele foi conduzido à sede do Denarc, onde passou pelos exames legais e permanece custodiado à disposição da Justiça.

x