POLÍCIA
Delegado detalha prisão de suspeito de matar Mãe Bernadete: "Era temido"
Josevan, conhecido como BZ, se entregou após manter família como refém em Simões Filho
Por Lucas Vieira e Bernardo Rêgo
O delegado Ernandes Júnior, da Polícia Civil, detalhou ao Grupo A TARDE tudo sobre como rolou a operação que resultou na prisão de Josevan Dionísio dos Santos, o BZ ou Buzuim, suspeito de ter matado Mãe Bernadete, liderança quilombola assassinada em agosto de 2023, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.
Segundo o delegado, durante a operação, BZ tentou resistir. O cara se trancou em casa com a esposa e dois filhos como reféns. Após duas horas de negociação conduzidas pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), ele se entregou. No local, a polícia bafou uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca e com numeração raspada.
"Quando entramos no imóvel, ele arrebatou um dos filhos e começou a ameaçar. Nossa equipe negociou até que ele se rendesse sem ferimentos", explicou Ernandes.
Ernandes ainda contou que BZ tinha dois mandados de prisão em aberto e será investigado por outros crimes, incluindo posse ilegal de arma de fogo, sequestro e resistência à prisão.
Ele efetuou mais de 20 disparos. Era um homem temido na região, conhecido pela crueldade na forma de execução
De acordo com o delegado, o criminoso foi o principal executor da morte de Mãe Bernadete, sendo responsável por disparar mais de 20 vezes contra a vítima.
A esposa de BZ, que também foi feita refém, será ouvida como testemunha do caso.
Caçada continua
O delegado garantiu que as investigações seguem para capturar Marílio dos Santos, conhecido como Maquinista, o último envolvido ainda foragido.
O crime
Mãe Bernadete, de 72 anos, foi assassinada com 25 tiros dentro de casa, na frente da família, no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho.
As investigações revelaram que o assassinato foi ecomendado por líderes do tráfico, após ela se posicionar contra a instalação de pontos de venda de drogas na comunidade. Cinco dos seis envolvidos já foram presos.
