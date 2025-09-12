Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Delegado detalha prisão de suspeito de matar Mãe Bernadete: "Era temido"

Josevan, conhecido como BZ, se entregou após manter família como refém em Simões Filho

Lucas Vieira e Bernardo Rêgo

Por Lucas Vieira e Bernardo Rêgo

12/09/2025 - 12:48 h
A ialorixá Maria Bernadete foi morta em 2023
A ialorixá Maria Bernadete foi morta em 2023

O delegado Ernandes Júnior, da Polícia Civil, detalhou ao Grupo A TARDE tudo sobre como rolou a operação que resultou na prisão de Josevan Dionísio dos Santos, o BZ ou Buzuim, suspeito de ter matado Mãe Bernadete, liderança quilombola assassinada em agosto de 2023, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo o delegado, durante a operação, BZ tentou resistir. O cara se trancou em casa com a esposa e dois filhos como reféns. Após duas horas de negociação conduzidas pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), ele se entregou. No local, a polícia bafou uma pistola calibre 9mm, de fabricação turca e com numeração raspada.

"Quando entramos no imóvel, ele arrebatou um dos filhos e começou a ameaçar. Nossa equipe negociou até que ele se rendesse sem ferimentos", explicou Ernandes.

Ernandes ainda contou que BZ tinha dois mandados de prisão em aberto e será investigado por outros crimes, incluindo posse ilegal de arma de fogo, sequestro e resistência à prisão.

Ele efetuou mais de 20 disparos. Era um homem temido na região, conhecido pela crueldade na forma de execução
Delegado Ernandes Júnior

De acordo com o delegado, o criminoso foi o principal executor da morte de Mãe Bernadete, sendo responsável por disparar mais de 20 vezes contra a vítima.

Delegado Ernandes Júnior, da Polícia Civil
Delegado Ernandes Júnior, da Polícia Civil | Foto: Bernardo Rêgo / Ag. A TARDE

A esposa de BZ, que também foi feita refém, será ouvida como testemunha do caso.

Caçada continua

O delegado garantiu que as investigações seguem para capturar Marílio dos Santos, conhecido como Maquinista, o último envolvido ainda foragido.

Após prisão de assassino de Mãe Bernadete, PC investiga arma de crime
Executor de Mãe Bernadete é preso durante operação com reféns em Simões Filho
Mãe Bernadete: defesa denuncia falhas no programa de proteção
Assim como conseguimos localizar BZ, vamos continuar usando inteligência para capturar o Maquinista. Ele será preso", reforçou.

O crime

Mãe Bernadete, de 72 anos, foi assassinada com 25 tiros dentro de casa, na frente da família, no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho.

As investigações revelaram que o assassinato foi ecomendado por líderes do tráfico, após ela se posicionar contra a instalação de pontos de venda de drogas na comunidade. Cinco dos seis envolvidos já foram presos.

x