Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PCC

'Mijão': conheça o líder do PCC que comanda o tráfico do Brasil diretamente da Bolívia

Foragido há mais de 10 anos, “Mijão” atua na Bolívia com documentos falsos e controla parte do tráfico de cocaína do Brasil

Luan Julião

Por Luan Julião

12/09/2025 - 18:18 h
Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido no mundo do crime como “Mijão” ou “Xixi”
Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido no mundo do crime como “Mijão” ou “Xixi” -

Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido no mundo do crime como “Mijão” ou “Xixi”, figura entre os criminosos mais procurados do Brasil. Acusado pelo Ministério Público de São Paulo como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) nas ruas, ele permanece foragido há mais de uma década, vivendo sob identidade falsa na Bolívia, de onde organiza operações internacionais de tráfico de cocaína.

Mijão’ apresentou uma certidão de nascimento falsa às autoridades da Bolívia
Mijão’ apresentou uma certidão de nascimento falsa às autoridades da Bolívia | Foto: Reprodução/Ministerio de Gobierno

Nascido em Campinas, São Paulo, Sérgio iniciou sua trajetória profissional em uma metalúrgica aos 14 anos e mais tarde se tornou sócio de uma pequena empresa de usinagem. Porém, sua vida tomou outro rumo, e ele se tornou um dos principais gestores financeiros do PCC, responsável pelo pagamento de operadores do tráfico e pelo controle de recursos da facção.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, Sérgio vive em Santa Cruz de La Sierra, em um estilo de vida luxuoso, protegido por condomínios fechados e segurança reforçada. Ele mantém um restaurante no local, onde recebe outros narcotraficantes e conduz negócios da facção como se fosse um empresário comum. Sob a identidade de Sérgio Noronha Filho, ele casou-se com uma cidadã boliviana, obteve nacionalidade do país e documentos oficiais falsos, consolidando sua permanência no território sem ser identificado pelas autoridades.

Leia Também:

Vídeo: PM é baleado por traficante e socorrido às pressas em helicóptero
Três novas drogas são registradas em circulação no Brasil; saiba quais
CPR-SO registra maior redução de Crimes Violentos Letais Intencionais

As investigações indicam que ele foi enviado à Bolívia por Gegê do Mangue, outro líder do PCC, para supervisionar a exportação de cocaína ao Brasil. Entre 2018 e 2019, o núcleo ligado a Sérgio movimentou mais de R$ 1 bilhão. Durante esse período, ele foi visto em bares e restaurantes locais, desfrutando de festas e encontros familiares, sem sofrer interferência das autoridades.

Além do comércio de drogas, “Mijão” aparece nas investigações como articulador de atentados. Recentemente, o Ministério Público apontou seu envolvimento em um plano para assassinar o promotor Amauri Silveira Filho, do Gaeco, que investiga crimes ligados ao PCC e lavagem de dinheiro por meio do comércio de veículos de luxo. Diligências da polícia revelaram que foram adquiridos carros, armas e contratados atiradores, além do levantamento de informações detalhadas sobre a rotina do promotor.

Santa Cruz de La Sierra, que já serviu de refúgio para outros líderes do PCC como Gegê do Mangue e Tuta, permanece como ponto estratégico para traficantes brasileiros. Mesmo diante de operações internacionais e ameaças de captura, Sérgio continua a atuar de forma organizada, controlando parte da logística da facção e mantendo-se fora do alcance das autoridades brasileiras e bolivianas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bolívia Cocaína crime Mijão MPSP PCC tráfico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido no mundo do crime como “Mijão” ou “Xixi”
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido no mundo do crime como “Mijão” ou “Xixi”
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido no mundo do crime como “Mijão” ou “Xixi”
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido no mundo do crime como “Mijão” ou “Xixi”
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x