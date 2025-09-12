BAHIA
CPR-SO registra maior redução de Crimes Violentos Letais Intencionais
Dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, na quarta-feira, 10
Por Redação
O Comando de Policiamento da Região Sudoeste (CPR-SO) teve uma redução significativa nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no primeiro semestre de 2025, comparado ao ano anterior. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, divulgados na quarta-feira, 10, foi a maior redução em todo o estado.
A SSP ressalta que o avanço é fruto de uma corporação que planeja de forma estratégica o policiamento, com o apoio irrestrito do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel PM Antônio Carlos da Silva Magalhães, as deliberações do Comando de Operações Policiais Militares e a dedicação do Comandante do CPR-SO, Coronel PM Paulo Henrique Rocha Guimarães, junto ao trabalho de seus policiais militares em todas as subunidades da região.
Conforme a SSP, os resultados reforçam o compromisso da PMBA com a redução da criminalidade, a preservação da ordem pública e a garantia da segurança do cidadão baiano.
