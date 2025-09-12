Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO

Vídeo: PM é baleado por traficante e socorrido às pressas em helicóptero

O policial foi socorrido pelo Graer e levado para o Hospital do Subúrbio

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

12/09/2025 - 17:43 h | Atualizada em 12/09/2025 - 17:57
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: PM é baleado por traficante e socorrido às pressas em helicóptero
-

Um policial militar da Rondesp foi baleado na tarde desta sexta-feira, 12, em uma operação denhtro de um condomínio no bairro da Pitanguinha, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações iniciais, o agente foi baleado enquanto estava na viatura. O disparo atravessou a viatura e atingiu o agente na região da costela. Segundo informações da PM, uma guarnição estava em diligência quando foi recebida com disparos de arma de fogo efetuados por um suspeito.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O policial foi socorrido pelo Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer) e levado para o Hospital do Subúrbio. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

"O militar foi rapidamente transportado pelo helicóptero após ele receber apoio de outras guarnições da PM e de uma equipe do Samu. No momento, o agente está estável e receberá atendimento médico na unidade hospitalar para a qual ele for transportado. O quadro de saúde do policial está sendo acompanhado pela corporação, que tem dado toda a atenção devida. O patrulhamento foi intensificado na região onde ocorreu o fato", diz a corporação.

Equipes policiais seguem na localidade em busca dos suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento. Segundo a PM, ações investigativas são realizadas de forma integrada para localizar o investigado.

Leia Também:

Três novas drogas são registradas em circulação no Brasil; saiba quais
Delegado detalha prisão de suspeito de matar Mãe Bernadete: "Era temido"
Após prisão de assassino de Mãe Bernadete, PC investiga arma de crime

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Graer Hospital do Subúrbio Operação policial Pitanguinha policial baleado rms Rondesp simões filho troca de tiros violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x