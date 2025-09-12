OPERAÇÃO
Vídeo: PM é baleado por traficante e socorrido às pressas em helicóptero
O policial foi socorrido pelo Graer e levado para o Hospital do Subúrbio
Por Leilane Teixeira
Um policial militar da Rondesp foi baleado na tarde desta sexta-feira, 12, em uma operação denhtro de um condomínio no bairro da Pitanguinha, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Segundo informações iniciais, o agente foi baleado enquanto estava na viatura. O disparo atravessou a viatura e atingiu o agente na região da costela. Segundo informações da PM, uma guarnição estava em diligência quando foi recebida com disparos de arma de fogo efetuados por um suspeito.
O policial foi socorrido pelo Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer) e levado para o Hospital do Subúrbio. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado.
"O militar foi rapidamente transportado pelo helicóptero após ele receber apoio de outras guarnições da PM e de uma equipe do Samu. No momento, o agente está estável e receberá atendimento médico na unidade hospitalar para a qual ele for transportado. O quadro de saúde do policial está sendo acompanhado pela corporação, que tem dado toda a atenção devida. O patrulhamento foi intensificado na região onde ocorreu o fato", diz a corporação.
Equipes policiais seguem na localidade em busca dos suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento. Segundo a PM, ações investigativas são realizadas de forma integrada para localizar o investigado.
