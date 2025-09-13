Dentista é indiciada por lesões graves e exercício ilegal da medicina

Segundo informações da Polícia Civil, os procedimentos da profissional ocorreram entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025 - Foto: Freepik

Uma cirurgiã-dentista foi indiciada na Bahia pelos crimes de lesão corporal grave com deformidade permanente, exercício ilegal da medicina e propaganda enganosa.

A situação aconteceu em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. De acordo com a Polícia Civil, os atendimentos realizados pela profissional aconteceram entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025, em uma clínica sem estrutura hospitalar adequada. Quatro pacientes acabaram sofrendo lesões graves.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Propaganda enganosa

A apuração revelou ainda que a dentista realizou procedimentos estéticos como platismoplastia e lifting na região do pescoço e da área submandibular, divulgados nas redes sociais como seguros e com resultados definitivos. No entanto, tais intervenções não estão autorizadas para cirurgiões-dentistas, o que configurou prática irregular e propaganda enganosa.

Ainda segundo a polícia, a atuação:

tinha caráter lucrativo e sistemático

sem registros médicos;

desacordo com normas éticas da profissão

A situação levou à fiscalização do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA), que aplicou suspensão cautelar de 30 dias e recomendou abertura de processo disciplinar.

Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário para análise e manifestação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Posicionamento do CRO-BA

Em nota, o Conselho Regional de Odontologia informou que "os processos administrativos em andamento tramitam sob sigilo, conforme prevê a legislação" O órgão destacou ainda que, no âmbito judicial, as investigações e possíveis acusações são de competência do Ministério Público e da Polícia Civil.

"O CRO tem atuado de forma firme, responsável e transparente, sempre em consonância com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), garantindo que todos os processos sejam devidamente apurados e julgados dentro dos trâmites legais e éticos".