HOME > POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

Dentista é indiciada por lesões graves e exercício ilegal da medicina

Procedimentos ocorriam em ambiente clínico sem estrutura hospitalar, resultando em lesões corporais graves em quatro pacientes

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

13/09/2025 - 7:41 h
Segundo informações da Polícia Civil, os procedimentos da profissional ocorreram entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025
Uma cirurgiã-dentista foi indiciada na Bahia pelos crimes de lesão corporal grave com deformidade permanente, exercício ilegal da medicina e propaganda enganosa.

A situação aconteceu em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. De acordo com a Polícia Civil, os atendimentos realizados pela profissional aconteceram entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025, em uma clínica sem estrutura hospitalar adequada. Quatro pacientes acabaram sofrendo lesões graves.

Propaganda enganosa

A apuração revelou ainda que a dentista realizou procedimentos estéticos como platismoplastia e lifting na região do pescoço e da área submandibular, divulgados nas redes sociais como seguros e com resultados definitivos. No entanto, tais intervenções não estão autorizadas para cirurgiões-dentistas, o que configurou prática irregular e propaganda enganosa.

Ainda segundo a polícia, a atuação:

  • tinha caráter lucrativo e sistemático
  • sem registros médicos;
  • desacordo com normas éticas da profissão

A situação levou à fiscalização do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA), que aplicou suspensão cautelar de 30 dias e recomendou abertura de processo disciplinar.

Com a conclusão do inquérito, o caso foi encaminhado ao Poder Judiciário para análise e manifestação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Leia Também:

Adolescente autista é espancado até a morte no interior da Bahia
Jovem de 18 anos é baleado na Barra durante ação criminosa
'Mijão': conheça o líder do PCC que comanda o tráfico do Brasil diretamente da Bolívia

Posicionamento do CRO-BA

Em nota, o Conselho Regional de Odontologia informou que "os processos administrativos em andamento tramitam sob sigilo, conforme prevê a legislação" O órgão destacou ainda que, no âmbito judicial, as investigações e possíveis acusações são de competência do Ministério Público e da Polícia Civil.

"O CRO tem atuado de forma firme, responsável e transparente, sempre em consonância com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), garantindo que todos os processos sejam devidamente apurados e julgados dentro dos trâmites legais e éticos".

x