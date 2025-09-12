Adolescente autista é espancado até a morte no interior da Bahia

Adolescente morreu no dia em que completou 16 anos - Foto: Reprodução | Irecê Notícias

Um adolescente, de 16 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), morreu após ser espancado por um grupo de cerca de 10 homens, na cidade de Itapetinga, no sudoeste da Bahia. O crime ocorreu na quinta-feira, 11, na Rua 5, no Residencial Neto Fernandes.

Yuri Gonçalves de Jesus foi retirado de dentro de casa e atacado com barras de madeira, ferro e pedras. Ele ainda foi levado ao Hospital Cristo Redentor, mas, morreu momentos depois, no mesmo dia em que completava 16 anos.

O adolescente foi morto depois de supostamente abusar sexualmente de uma criança de 5 anos, que seria sua vizinha. O fato teria acontecido na noite da quarta-feira, 10. As informações foram apuradas pela TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia.

A menina havia desaparecido na quarta-feira, 10, sendo encontrada seminua por moradores. Levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), foi constatado que ela apresentava vermelhidão na genitália.

Apesar de um exame de corpo de delito não ter confirmado conjunção carnal, a Polícia Civil investiga a possibilidade de que a criança tenha sofrido estupro de vulnerável, uma vez que atos libidinosos ou outros crimes que ferem a dignidade sexual da vítima podem ter ocorrido.

O delegado Irineu Alves Andrade, responsável pelas investigações, revelou que um inquérito foi aberto no Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam/Itapetinga) para apurar o suposto abuso sexual. Em nota, a Polícia Civil não confirmou se investiga o suposto abuso cometido por Yuri, mas afirmou que apura sua morte como lesão seguida de morte. Oitivas e diligências estão em andamento para localizar os suspeitos e esclarecer o caso.