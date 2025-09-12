Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROCESSO

PicPay e Banco Original são acusados de sujar nome de clientes com dívidas falsas

MPBA moveu uma ação contra as os bancos, de propriedade da J&F Investimentos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

12/09/2025 - 21:46 h
O caso segue em tramitação, e a Justiça deverá avaliar as solicitações do MPBA para proteger os direitos dos consumidores
O caso segue em tramitação, e a Justiça deverá avaliar as solicitações do MPBA para proteger os direitos dos consumidores -

O PicPay e o Banco Original S/A podem responder um processo por práticas abusivas. A ação foi movida pelo Ministério Público da Bahia (MPBA) e ajuizada pela romotora de Justiça Joseane Suzart no dia 4 de setembro.

No documento, a promotora aponta desde cobranças indevidas até falta de transparência na prestação de serviços e informações sobre contratos. Entre as irregularidades destacadas pelo MPBA estão:

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • inclusão indevida de clientes em cadastros de inadimplência sem comprovação de dívida;
  • dificuldade para cancelar contas ou cartões de crédito;
  • débitos indevidos referentes a parcelas já quitadas;
  • redução injustificada do crédito disponível;
  • tarifas excessivas que geraram dívidas desproporcionais;
  • falhas no suporte e na comunicação das instituições.

O MPBA ainda registrou casos de migração de contas de pessoa física do Banco Original para o PicPay sem o consentimento dos clientes. Apesar da proposta de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), as empresas não aceitaram o acordo.

Medidas cautelares

Na ação, o Ministério Público solicita à Justiça medidas liminares, incluindo:

  • Garantir transparência nas informações sobre concessão de crédito, detalhando juros, taxas e valor total a pagar;
  • Informar claramente o tipo de empréstimo e os riscos envolvidos;
  • Avaliar criteriosamente a capacidade de crédito dos clientes, evitando superendividamento;
  • Disponibilizar cópia de contratos de empréstimos;
  • Permitir cancelamento de cartão sem imposições;
  • Evitar cobranças abusivas de juros;
  • Conferir dívidas antes de incluir consumidores em cadastros restritivos;
  • Não reduzir o crédito disponível sem justificativa legal;
  • Informar os clientes afetados por migração de contas e aperfeiçoar o atendimento ao consumidor (SAC).

O caso segue em tramitação, e a Justiça deverá avaliar as solicitações do MPBA para proteger os direitos dos consumidores.

Leia Também:

Trabalhadora doméstica é resgatada após 36 anos sem salário na Bahia
TCM aprova contas do governo Elinaldo em Camaçari
Universidade terá mutirão de ajuda a microempreendedores

J&F Investimentos

O PicPay e o Banco Original são controlados pela J&F Investimentos, um conglomerado que também é dono do JBS. O PicPay incorporou os clientes de varejo do Banco Original, migrando suas contas e serviços para a plataforma do PicPay.

O Portal A TARDE entrou em contato com a J&F Investimentos sobre a ação movida pelo MPBA e aguarda retorno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Banco Original Cobrança indevida consumidores crédito inadimplência MPBA PicPay práticas abusivas superendividamento tac

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O caso segue em tramitação, e a Justiça deverá avaliar as solicitações do MPBA para proteger os direitos dos consumidores
Play

Pacientes com doenças crônicas ficam sem passe livre em Feira

O caso segue em tramitação, e a Justiça deverá avaliar as solicitações do MPBA para proteger os direitos dos consumidores
Play

Jerônimo 'dá bronca' em deputado e cutuca ACM Neto em evento na Bahia

O caso segue em tramitação, e a Justiça deverá avaliar as solicitações do MPBA para proteger os direitos dos consumidores
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

O caso segue em tramitação, e a Justiça deverá avaliar as solicitações do MPBA para proteger os direitos dos consumidores
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

x