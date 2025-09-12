BAHIA
Universidade terá mutirão de ajuda a microempreendedores
Atendimentos gratuitos para regularização de pendências e gestão dos negócios vão acontecer dos dias 15 a 25 de setembro
Por Redação
Um mutirão de atendimento para auxiliar microempreendedores individuais será promovido pela Unijorge, por meio do Núcleo de Gestão Contábil, entre os dias 15 e 25 de setembro. A ação será gratuita e realizada no Campus Paralela, iniciando às 15h indo até às 19h.
Os atendimentos serão para:
- Abertura e baixa de MEI;
- Emissão do comprovante de condição de Microempreendedor Individual;
- Regularização do CNPJ do MEI;
- Consulta do CPF do MEI na Receita Federal;
- Parcelamento de débitos do MEI;
- Recuperação e aumento de nível de conta GOV.BR para Prata ou Ouro.
Ainda será possível gerar a DAS-MEI para pagamento pelo celular, receber orientação sobre a Declaração Anual de Faturamento em atraso e sobre o uso do aplicativo MEI. Os interessados ainda vão contar com dicas de gestão para pequenos empreendedores.
O serviço vai ser feito tanto por professores, quanto por alunos dos cursos de Ciências Contábeis, operando pela coordenação do coordenador do curso, Adriano Araújo.
As vagas vão ser limitadas por dias de atendimento, com distribuição de senha no local Para realizar as inscrições, os interessados devem acessar o site de eventos da Unijorge.
