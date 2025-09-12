Joazeiro revela como Bahia pode liderar transição energética no Brasil

Ex-secretário de Ciência e Tecnologia da Bahia, André Joazeiro - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O ex-secretário de Ciência e Tecnologia da Bahia, André Joazeiro, destacou o potencial do estado no campo das energias renováveis e defendeu mais investimentos em pesquisa para garantir uma transição energética eficiente e sustentável. As declarações foram dadas durante o 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado nesta sexta-feira, 12, no Centro Histórico de Salvador.

Na ocasião, Joazeiro ressaltou a relevância do evento por reunir figuras de expressão nacional, como o ex-presidente Michel Temer, para debater pautas atuais, ao mesmo tempo em que possibilita uma abordagem mais próxima da realidade baiana.

Tudo sobre Ibrades em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tivemos aqui figuras de âmbito nacional discutindo uma pauta atual e super importante para o desenvolvimento do país. Mas, por ser na Bahia, conseguimos também fazer uma discussão local das questões que importam para o nosso desenvolvimento André Joazeiro - ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia

O ex-titular da Secti também diz que a Bahia possui todos os recursos para liderar a transição energética e citou as fontes de energias renováveis existentes no estado. Além disso, apontou o papel da mineração na cadeia de inovação.

"A Bahia tem um potencial muito grande na área da transição energética. Tem potencial para eólica, solar, energia renovável em várias funções, mas também conta, por exemplo, com a Largo, que pode produzir baterias industriais a partir do vanádio que extrai. Isso ajudaria a transformar a energia solar e eólica em energia de base do sistema, o que hoje ainda não acontece", explicou.

Segundo ele, as pesquisas nessa área são fundamentais para viabilizar alternativas menos agressivas ao meio ambiente.

"Guardar energia em combustíveis fósseis traz prejuízos ambientais. Até mesmo a hidrelétrica, que guarda água, pode trazer impactos, já que muitas vezes exige a formação de grandes lagos e o deslocamento de populações. A Bahia tem condições de fazer essa pesquisa, tem empresas e tem o minério para que isso aconteça", reforçou.

Joazeiro também destacou o potencial dos biocombustíveis, especialmente com projetos desenvolvidos a partir do dendê e da macaúba, que já envolvem milhares de famílias na agricultura familiar.

"A Bahia tem muito potencial, com Acelen pesquisando junto à Petrobras o biocombustível a partir do dendê e da macaúba. São projetos importantíssimos, que empregam cerca de 30 mil famílias só na agricultura familiar, além do benefício de gerar um combustível 100% de base renovável, feito a partir de óleos vegetais", disse.

Segundo ele, a prioridade agora deve ser fortalecer os investimentos em ciência e tecnologia. "Precisamos de mais investimentos, tanto no país quanto na Bahia, em pesquisas em movimento, para que consigamos fazer uma transição energética eficiente e garantir um ambiente preservado nesse processo", concluiu.