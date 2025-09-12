Deyvid Bacelar destaca potencial da Margem Equatorial para energia e desenvolvimento

Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP) - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, falou nesta sexta-feira, 12, sobre os horizontes que podem se abrir com a exploração da Margem Equatorial, durante o painel Exploração da Margem Equatorial: Desafios e Oportunidades, onde ele foi palestrante.

A região, situada entre os estados do Amapá e Rio Grande do Norte, é considerada de suma importância para a exploração de gás e petróleo em águas profundas e ultraprofundas.

"Tem possibilidade de produção de 30 bilhões de barris de petróleo", disse Deyvid durante o 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, explicou.

Deyvid ainda afirmou que os investimentos nessa região podem auxiliar na proteção ambiental, além de impulsionar o desenvolvimento de combustíveis fósseis, gerando mais riquezas para o país.

"Há um debate sobre como aproveitar essa riqueza para que possa ajudar na proteção do nosso ambiente e ampliar a capacidade de desenvolver combustíveis para atender às demandas do sexto maior mercado consumidor do mundo", explicou Deyvid, acrescentando que "essa reserva precisa ser tratada de maneira diferenciada".

Sem a mão de estrangeiros

Deyvid Bacelar alertou para os riscos da exploração da Margem Equatorial ficar sob controle de empresas estrangeiras e defendeu que a Petrobras seja a responsável por conduzir o processo, garantindo que as riquezas permaneçam no Brasil.

"Não dá para deixarmos a margem sem exploração e produção de petróleo, mas também não podemos permitir que ela seja utilizada como acontece em outros países, onde petrolíferas chegam, pegam aquela riqueza e levam para seus países sem deixar absolutamente nada para a região. Aqui do Norte e Nordeste", enfatizou.