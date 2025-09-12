Georges Humbert destaca livro e novos projetos do IbradeS para 2025

Presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), Georges Humbert, - Foto: Eduardo Dias / Ag. A TARDE

O presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), Georges Humbert, aproveitou o 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado no Centro Histórico de Salvador, para anunciar uma série de novas entregas do instituto previstas para este ano.

Entre as iniciativas, estão o lançamento de uma revista em parceria com a Let’s Go Bahia e a Carta de Salvador para a Sustentabilidade, sempre mantendo o foco no compromisso do IbradeS de promover e estimular o estudo do direito, da economia, do meio ambiente e da sustentabilidade.

"E como a gente sempre anuncia, o IbradeS produz uma série de entregas. A Carta de Salvador para a Sustentabilidade vai para a imprensa, para o nosso portal, e teremos também uma revista em parceria com a Let’s Go este ano", destacou Humbert, nesta sexta-feira, 12.

O presidente também confirmou a terceira edição do livro Direito e Sustentabilidade, realizada em parceria com a editora GZ. Ele ressaltou que a obra é fruto da colaboração de diversas pessoas que contribuem para ampliar o debate.

"Sempre derivado dos trabalhos produzidos durante o evento, tanto palestrantes, mediadores, painelistas e até mesmo o público em geral, além daqueles que não participaram, mas enviam dentro do prazo do edital, podem contribuir com artigos. Esse material passa por uma comissão científica e depois é reproduzido em livros, para ficar para a posteridade e difundir aquilo que foi debatido ou até mesmo temas que fazem parte da discussão: ‘os desafios da Bahia e do Brasil para a COP30’", concluiu.

3ª edição do IbradeS

Esta terceira edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade tem como tema central "A Bahia e o Brasil na COP30: Desafios e Oportunidades", com grande aderência do público, formado por juristas, empresários, políticos e pesquisadores. O evento é uma realização do IbradeS, em parceria com a ACB e o LIDE Bahia e ocorre até esta sexta-feira, 12.

Por meio da reunião de autoridades, representantes do universo jurídico e empresarial, o evento promove reflexões, trocas de ideias e busca de soluções que impactem diretamente a sociedade, alinhando-se às demandas atuais de sustentabilidade e do desenvolvimento responsável.