Segundo dia do IbradeS reúne autoridades e debates sobre futuro do Brasil

3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade acontece no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O segundo dia do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade reuniu, nesta sexta-feira, 12, no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, grandes nomes do cenário jurídico e político nacional, entre eles o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o desembargador Jatahy Júnior e o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins.

O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS) e tem o Grupo A Tarde como media partner oficial. A parceria possibilitou a presença de uma estrutura especial no congresso, incluindo o espaço do Aquário para entrevistas ao A Tarde Play e o backdrop instalado ao lado do salão principal.

As atividades estão previstas para ocorrer até as 17h30. A programação do segundo dia contou com painéis, conferências e mesas de debate, abordando diferentes temas, como:

Meios de Tutela Jurídica e Sustentabilidade;

Exploração da Margem Equatorial: Desafios e Oportunidades;

Economia do Mar e Logística Sustentável: O Papel da Infraestrutura

Regulação e Governança;

Propósito: Como Lideranças Sustentáveis Inspiram Resultados;

Impacto Territorial e Infraestrutura: Soluções de Conflitos no Âmbito Regulatório e Judicial.

3ª edição do IbradeS

A terceira edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade tem como tema central “A Bahia e o Brasil na COP30: Desafios e Oportunidades”. O evento atraiu forte adesão do público, formado por juristas, empresários, políticos e pesquisadores, e segue até esta sexta-feira (12).

Com a presença de autoridades e representantes do universo jurídico e empresarial, o congresso busca promover reflexões, troca de ideias e a construção de soluções que impactem diretamente a sociedade, sempre em sintonia com as demandas atuais de sustentabilidade e desenvolvimento responsável.