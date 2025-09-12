Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > IBRADES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IBRADES

Segundo dia do IbradeS reúne autoridades e debates sobre futuro do Brasil

Evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade

Vinicius Portugal

Por Vinicius Portugal

12/09/2025 - 12:21 h
3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade acontece no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador
3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade acontece no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador -

O segundo dia do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade reuniu, nesta sexta-feira, 12, no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico de Salvador, grandes nomes do cenário jurídico e político nacional, entre eles o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o desembargador Jatahy Júnior e o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins.

O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS) e tem o Grupo A Tarde como media partner oficial. A parceria possibilitou a presença de uma estrutura especial no congresso, incluindo o espaço do Aquário para entrevistas ao A Tarde Play e o backdrop instalado ao lado do salão principal.

Tudo sobre Ibrades em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

João Roma: condenação de Bolsonaro é perseguição e "suprema injustiça"
Georges Humbert destaca livro e novos projetos do IbradeS para 2025
Caiado defende união da direita para derrotar PT em 2026

As atividades estão previstas para ocorrer até as 17h30. A programação do segundo dia contou com painéis, conferências e mesas de debate, abordando diferentes temas, como:

  • Meios de Tutela Jurídica e Sustentabilidade;
  • Exploração da Margem Equatorial: Desafios e Oportunidades;
  • Economia do Mar e Logística Sustentável: O Papel da Infraestrutura
  • Regulação e Governança;
  • Propósito: Como Lideranças Sustentáveis Inspiram Resultados;
  • Impacto Territorial e Infraestrutura: Soluções de Conflitos no Âmbito Regulatório e Judicial.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

3ª edição do IbradeS

A terceira edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade tem como tema central “A Bahia e o Brasil na COP30: Desafios e Oportunidades”. O evento atraiu forte adesão do público, formado por juristas, empresários, políticos e pesquisadores, e segue até esta sexta-feira (12).

Com a presença de autoridades e representantes do universo jurídico e empresarial, o congresso busca promover reflexões, troca de ideias e a construção de soluções que impactem diretamente a sociedade, sempre em sintonia com as demandas atuais de sustentabilidade e desenvolvimento responsável.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alcolumbre COP30 Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas