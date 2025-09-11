ELEIÇÕES
Caiado defende união da direita para derrotar PT em 2026
Em coletiva de imprensa, governador de Goiás defendeu novos nomes para concorrer ao Planalto
Por Vinícius Portugal e Cássio Moreira
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), analisou positivamente, nesta quarta-feira, 11, a possibilidade de mais de uma candidatura da direita na corrida à presidência em 2026.
Além de seu próprio nome, o chefe do Executivo goiano destacou como possíveis candidatos os governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).
Caiado ainda ressaltou que os candidatos precisarão apontar as falhas apresentadas no governo Lula para conseguir enfrentar a chamada “máquina”. O governador garantiu que a direita se unirá em torno do candidato que eventualmente chegar ao segundo turno.
"Quem superar a primeira etapa terá o apoio dos demais, e aí nós teremos só 21 dias. O segundo turno é do dia 4 de outubro ao dia 25 de outubro. Aí teremos a chance real de poder bater, e essa é a nossa meta e a meta do brasileiro", disse.
"É a meta hoje de um país que espera que possam derrotar o PT, porque senão não teremos a condição de trazer a segurança pública para o país", completou Caiado durante o 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado no Centro Histórico de Salvador.
Ibrades
Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes esperados para participar do evento estão
- o ex-presidente Michel Temer;
- o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil);
- os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares;
- desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), entre outros.
A programação completa está disponível no site do evento, onde também é possível realizar inscrições para participar. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.
