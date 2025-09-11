Caiado defende união da direita para derrotar PT em 2026

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no Ibrades - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), analisou positivamente, nesta quarta-feira, 11, a possibilidade de mais de uma candidatura da direita na corrida à presidência em 2026.

Além de seu próprio nome, o chefe do Executivo goiano destacou como possíveis candidatos os governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Caiado ainda ressaltou que os candidatos precisarão apontar as falhas apresentadas no governo Lula para conseguir enfrentar a chamada “máquina”. O governador garantiu que a direita se unirá em torno do candidato que eventualmente chegar ao segundo turno.

"Quem superar a primeira etapa terá o apoio dos demais, e aí nós teremos só 21 dias. O segundo turno é do dia 4 de outubro ao dia 25 de outubro. Aí teremos a chance real de poder bater, e essa é a nossa meta e a meta do brasileiro", disse.

"É a meta hoje de um país que espera que possam derrotar o PT, porque senão não teremos a condição de trazer a segurança pública para o país", completou Caiado durante o 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado no Centro Histórico de Salvador.

Ronaldo Caiado em coletiva de imprensa | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Ibrades

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes esperados para participar do evento estão

o ex-presidente Michel Temer;

o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil);

os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares;

desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, onde também é possível realizar inscrições para participar. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.