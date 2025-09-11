Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > IBRADES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES

Caiado defende união da direita para derrotar PT em 2026

Em coletiva de imprensa, governador de Goiás defendeu novos nomes para concorrer ao Planalto

Vinícius Portugal e Cássio Moreira

Por Vinícius Portugal e Cássio Moreira

11/09/2025 - 18:02 h
Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no Ibrades
Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no Ibrades -

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), analisou positivamente, nesta quarta-feira, 11, a possibilidade de mais de uma candidatura da direita na corrida à presidência em 2026.

Além de seu próprio nome, o chefe do Executivo goiano destacou como possíveis candidatos os governadores do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Tudo sobre Ibrades em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Caiado ainda ressaltou que os candidatos precisarão apontar as falhas apresentadas no governo Lula para conseguir enfrentar a chamada “máquina”. O governador garantiu que a direita se unirá em torno do candidato que eventualmente chegar ao segundo turno.

"Quem superar a primeira etapa terá o apoio dos demais, e aí nós teremos só 21 dias. O segundo turno é do dia 4 de outubro ao dia 25 de outubro. Aí teremos a chance real de poder bater, e essa é a nossa meta e a meta do brasileiro", disse.

Leia Também:

Juceb avança em sustentabilidade e desburocratização de empresas
Landim defende energia nuclear para estabilizar matriz energética do país
Reforma do HGE: 88 novos leitos, heliporto e vagas de estacionamento
Marina Silva prejudica o desenvolvimento do país, diz deputado baiano

"É a meta hoje de um país que espera que possam derrotar o PT, porque senão não teremos a condição de trazer a segurança pública para o país", completou Caiado durante o 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado no Centro Histórico de Salvador.

Ronaldo Caiado em coletiva de imprensa
Ronaldo Caiado em coletiva de imprensa | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Ibrades

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes esperados para participar do evento estão

  • o ex-presidente Michel Temer;
  • o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil);
  • os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares;
  • desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, onde também é possível realizar inscrições para participar. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

governador de Goiás IBRADES Ronaldo Caiado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas