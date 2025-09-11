Juceb avança em sustentabilidade e desburocratização de empresas

Marise Prado de Oliveira Chastinet, presidente da Juceb - Foto: Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb) está focada em modernizar o ambiente de negócios, com destaque para a sustentabilidade. A presidente do órgão, Marise Prado de Oliveira Chastinet, ressaltou a importância desse tema para a evolução das empresas.

"Nós estamos a todo instante inovando, dando esse suporte às empresas que vêm aderir ao Estado, dando o norte do mercado para cada um para, inclusive, entrar na esfera da sustentabilidade. Hoje, nós adotamos o painel empresarial onde você vai pesquisar quais são os lugares, quais são as empresas que estão dando sustentabilidade e como essas empresas estão crescendo através desse painel", detalha, em entrevista ao Portal A TARDE.

Marise marcou presença na abertura do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, nesta quinta-feira, 11. Na entrevista, ela também comemorou o avanço da Juceb em termos de agilidade nos negócios. “Quando nós entramos na Juceb, no ranking nacional, estavamos no 27º lugar, hoje a Juceb se encontra no 2º lugar”, afirmou Chastinet.

A desburocratização é um dos principais focos da autarquia. A presidente mencionou a adoção da Inteligência Artificial (IA), que permite a abertura de uma empresa em segundos, garantindo maior segurança jurídica.

“Ensinamos a IA direitinho e ela está nos ajudando bastante, acelera cada vez mais, desburocratizar, simplificar o processo de abertura de empresa. É o nosso foco para cada vez mais melhorar o ambiente de negócio no nosso estado", disse.

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.