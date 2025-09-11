Landim defende energia nuclear para estabilizar matriz energética do país

Ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O ex-presidente do Flamengo, engenheiro e especialista em petróleo e gás, Rodolfo Landim, defendeu nesta terça-feira, 11, em entrevista ao Grupo A TARDE, a ampliação do uso da energia nuclear no Brasil.

Segundo ele, embora fontes renováveis como a eólica e a solar sejam relevantes, ainda enfrentam problemas de instabilidade. As declarações foram dadas durante 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado no Centro Histórico de Salvador.

“Hoje, eu acho que um dos problemas que a gente tem é o das instabilidades que a gente criou com a entrada de energia renovável na matriz energética brasileira, notadamente, aí com as eólicas e as solares, que já estão no sistema ou mesmo aquelas que estão em geração distribuída, que é fundamentalmente energia solar. Elas são importantes, mas causam certas instabilidades e a gente precisa de energia firme. Uma das soluções que a gente pode ter hoje seria a inclusão de energia nuclear, sem dúvida nenhuma”, afirmou Landim.

Apesar da defesa, ele ressaltou que o custo de produção da energia nuclear é bastante elevado. Como alternativa, Landim citou o uso do gás natural veicular (GNV), já consolidado em outros países como os Estados Unidos.

“A energia gás natural é, na verdade, a solução que vem sendo adotada também em vários locais do mundo, como nos Estados Unidos, onde a matriz energética tem mudado significativamente ao longo dos últimos anos. Saiu de uma matriz fundamentalmente a carvão e hoje 45% da matriz energética americana já está em gás natural, mas mesmo assim permitindo a entrada de energias renováveis. Hoje, algo como 25% da matriz energética americana é renovável, sendo que só 5% é hídrica e 20% é eólica. Mas eles sabem da necessidade de colocar a energia firme”.

