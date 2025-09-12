Judiciário não está alheio ao tema da sustentabilidade, afirma Jatahy

Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior foi uma das autoridades que marcaram presença no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior afirmou que o Poder Judiciário vem adorando medidas para se adequar ao tema da sustentabilidade. O magistrado foi uma das autoridades que marcaram presença no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece no Palecete Tira-Chapéu, Centro Histórico de Salvador.

“A sustentabilidade é um tema de importância para todos nós da humanidade e o judiciário não está alheio a isso. O Poder Judiciário nacional através do CNJ, tem resoluções específicas recomendando e impondo aos Tribunais de Justiça, às escolas da magistratura e eu na condição de diretor geral da nossa Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça, está atenta a isso”, disse o desembargado ao Portal A TARDE.

“Nossa universidade corporativa é responsável pela preparação e capacitação de 800 magistrados na e 8 mil servidores na Bahia. Atendendo, inclusive, demandas vindas da comissão de sustentabilidade que é presidida pela desembargadora Maria de Fátima Carvalho. Nós temos, desempenhado, promovido e fomentado ações, para buscar discutir esse tema”, completou.

Eleições no TJ-BA

Recentemente Jatahy Fonseca anunciou sua candidatura à presidência do TJ-BA para o biênio 2026-2028. Além dele, outros dois nomes surgem como possibilidade para a sucessão da atual presidente da Côrte, Cynthia Maria Pina Resende, que encerra o mandato no início do ano que vem.

O atual membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), José Edivaldo Rocha Rotondano é um nome forte no pleito. Já a desembargadora Ivone Bessa corre por fora na disputa.

A eleição acontecerá na segunda quinzena de novembro.

3ª edição do IbradeS

Esta terceira edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade tem como tema central "A Bahia e o Brasil na COP30: Desafios e Oportunidades", com grande aderência do público, formado por juristas, empresários, políticos e pesquisadores. O evento é uma realização do IbradeS, em parceria com a ACB e o LIDE Bahia e ocorre até esta sexta-feira, 12.

Por meio da reunião de autoridades, representantes do universo jurídico e empresarial, o evento promove reflexões, trocas de ideias e busca de soluções que impactem diretamente a sociedade, alinhando-se às demandas atuais de sustentabilidade e do desenvolvimento responsável.