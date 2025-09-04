Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÃO PARA O JUDICIÁRIO

Jatahy confirma candidatura à presidência do Tribunal de Justiça da Bahia

Desembargador é um dos nomes que disputam a sucessão de Cynthia Maria Pina Resende

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 10:36 h
Desembargador Jatahy Fonseca Júnior enviou carta aos colegas de Corte com propostas
Desembargador Jatahy Fonseca Júnior enviou carta aos colegas de Corte com propostas -

O desembargador Jatahy Fonseca Júnior enviou uma carta aos colegas do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) confirmando a sua candidatura à presidência da Corte para o biênio 2026-2028. Na carta, ele apresenta propostas para a judiciário baiano.

Entre as promessas, ele destaca que vai promover planos de valorização de magistrados, servidores e colaboradores e sugeriu a atualização do plano de cargos e salários, o avança de conquistas remuneratórias e a promoção de um ambiente institucional saudável.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Minha visão de gestão parte de um ponto essencial: não há Justiça forte sem valorização de sua gente. O capital humano – magistrados, servidores e colaboradores – será o centro das atenções, com políticas de apoio e desenvolvimento, além do fortalecimento dos gabinetes de primeiro e segundo graus e da melhoria das condições de trabalho nas unidades judiciais. O avanço nas conquistas remuneratórias, inclusive a atualização do Plano de Cargos e Salários, e a promoção de um ambiente institucional saudável estarão entre as prioridades”, prometeu.

Leia Também:

Lagoa do Abaeté: é seguro tomar banho no cartão-postal de Itapuã?
“Provocação inaceitável”, diz Lídice sobre avanço de anistia na Câmara
Jerônimo Rodrigues sanciona empréstimo para aliviar dívida da Bahia

Outro ponto abordado por Jatahy é o uso de Inteligência Artificial (IA) e outras ferramentas para agilizar o trabalho no judiciário. No texto ele afirma que o objetivo do uso de novas tecnologias é liberar tempo e energia dos profissionais para atividades que exigem análise jurídica aprofundada e mediação de conflitos.

Jatahy também comunicou aos pares que pretende dedicar atenção à primeira instância e aos cartórios extrajudiciais, considerados decisivos na solução de litígios.

“Nesse cenário, a priorização do primeiro grau será uma diretriz permanente, pois é nele que se concentra a maior parte da demanda da população e onde o cidadão percebe, de forma mais imediata, a presença da Justiça. Também será essencial dar atenção aos cartórios extrajudiciais, que exercem papel decisivo tanto na solução célere de litígios quanto no fortalecimento da arrecadação do Judiciário estadual”, diz trecho da carta.

Cenário

Além de Jatahy, outros dois nomes surgem como possibilidade para a sucessão da atual presidente do TJ-BA Cynthia Maria Pina Resende, que encerra o mandato no início do ano que vem.

O atual membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), José Edivaldo Rocha Rotondano é um nome forte no pleito. Já a desembargadora Ivone Bessa corre por fora na disputa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições no judiciário Jatahy Fonseca Júnior presidência do tribunal de justiça da bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Desembargador Jatahy Fonseca Júnior enviou carta aos colegas de Corte com propostas
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Desembargador Jatahy Fonseca Júnior enviou carta aos colegas de Corte com propostas
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Desembargador Jatahy Fonseca Júnior enviou carta aos colegas de Corte com propostas
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Desembargador Jatahy Fonseca Júnior enviou carta aos colegas de Corte com propostas
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x