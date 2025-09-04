Jatahy confirma candidatura à presidência do Tribunal de Justiça da Bahia

Desembargador Jatahy Fonseca Júnior enviou carta aos colegas de Corte com propostas - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O desembargador Jatahy Fonseca Júnior enviou uma carta aos colegas do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) confirmando a sua candidatura à presidência da Corte para o biênio 2026-2028. Na carta, ele apresenta propostas para a judiciário baiano.

Entre as promessas, ele destaca que vai promover planos de valorização de magistrados, servidores e colaboradores e sugeriu a atualização do plano de cargos e salários, o avança de conquistas remuneratórias e a promoção de um ambiente institucional saudável.

“Minha visão de gestão parte de um ponto essencial: não há Justiça forte sem valorização de sua gente. O capital humano – magistrados, servidores e colaboradores – será o centro das atenções, com políticas de apoio e desenvolvimento, além do fortalecimento dos gabinetes de primeiro e segundo graus e da melhoria das condições de trabalho nas unidades judiciais. O avanço nas conquistas remuneratórias, inclusive a atualização do Plano de Cargos e Salários, e a promoção de um ambiente institucional saudável estarão entre as prioridades”, prometeu.

Outro ponto abordado por Jatahy é o uso de Inteligência Artificial (IA) e outras ferramentas para agilizar o trabalho no judiciário. No texto ele afirma que o objetivo do uso de novas tecnologias é liberar tempo e energia dos profissionais para atividades que exigem análise jurídica aprofundada e mediação de conflitos.

Jatahy também comunicou aos pares que pretende dedicar atenção à primeira instância e aos cartórios extrajudiciais, considerados decisivos na solução de litígios.

“Nesse cenário, a priorização do primeiro grau será uma diretriz permanente, pois é nele que se concentra a maior parte da demanda da população e onde o cidadão percebe, de forma mais imediata, a presença da Justiça. Também será essencial dar atenção aos cartórios extrajudiciais, que exercem papel decisivo tanto na solução célere de litígios quanto no fortalecimento da arrecadação do Judiciário estadual”, diz trecho da carta.

Cenário

Além de Jatahy, outros dois nomes surgem como possibilidade para a sucessão da atual presidente do TJ-BA Cynthia Maria Pina Resende, que encerra o mandato no início do ano que vem.

O atual membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), José Edivaldo Rocha Rotondano é um nome forte no pleito. Já a desembargadora Ivone Bessa corre por fora na disputa.