“Provocação inaceitável”, diz Lídice sobre avanço de anistia na Câmara

Lídice da Mata (PSB), líder da bancada baiana na Câmara dos Deputados - Foto: Bernardo Rêgo / Ag. A TARDE

Lídice da Mata (PSB), líder da bancada baiana na Câmara dos Deputados, vê com preocupação o avanço do projeto de lei que pretende conceder anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023.

Nos últimos dias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), articulou a adesão de partidos do Centrão a proposta e já teria conseguido o número de votos suficiente para aprovação da Câmara.

Em conversa com a imprensa na manhã desta quinta-feira, 4, durante a entrega de viaturas para a frota da Polícia Militar de Salvador e Região Metropolitana, Lídice classificou a tentativa de perdão aos golpistas de “acintoso” e como uma provocação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele é tão acintoso em relação ao Supremo Tribunal e a Constituição brasileira, que é um gesto de provocação. Você querer impor uma anistia quando o processo está em julgamento no Supremo é inaceitável, não tem sentido. Eles querem criar uma situação de conflito entre os poderes e sustentar uma crise política Lídice da Mata, deputada federal

Texto amplo

Tarcísio de Freitas se reuniu na noite de quarta-feira, 3, com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) para tratar sobre um processo de anistia mais amplo, que pode contemplar Jair Bolsonaro e os outros réus julgados na trama golpista.

Motta tem sinalizado dificuldade em aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita, mas disse a aliados que o apoio a um texto que trate do assunto cresceu na Casa e que deverá pautar o assunto nas próximas semanas.

O maior obstáculo é o alcance do texto. Uma anistia ampla enfrenta resistência do STF (Supremo Tribunal Federal) e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.