Lagoa do Abaeté: é seguro tomar banho no cartão-postal de Itapuã?

Lagoa de Abaeté - Foto: Margarida Neide / Ag. A Tarde

Um dos cartões-postais do bairro de Itapuã, em Salvador, a Lagoa do Abaeté é própria para banho, segundo o secretário do Meio Ambiente da Bahia (SEMA-BA), Eduardo Sodré. Ele alerta, porém, que, apesar da beleza e do valor histórico do local, os banhistas devem ter cuidado, pois algumas áreas podem apresentar perigos naturais e águas traiçoeiras.

“Ela é própria [para banho]. Só tem que tomar cuidado, inclusive, tem umas boias de delimitação até onde pode ir. Como todo tipo de lago, tem uma lama por conta da característica do manguezal, isso pode dificultar a pisada, mas não compromete a saúde. O uso é seguro”, afirmou Sodré durante conversa com a imprensa na quarta-feira, 3, durante a inauguração da requalificação do Parque do Abaeté.

O secretário também destacou projetos futuros voltados à revitalização da lagoa, com foco tanto social quanto ambiental, garantindo que a água se torne cada vez mais limpa e pura, como era no passado.

Requalificação Parque do Abaeté

O Governo do Estado inaugurou, na quarta, a primeira etapa de requalificação do Parque do Abaeté contemplando melhorias estruturais e revitalização do espaço. As obras foram executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), em parceria com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), com aporte de R$ 5,5 milhões.

Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, o parque é uma Área de Preservação Ambiental (APA) carregada de história, ligada às ganhadeiras, à música popular brasileira e aos grupos de afoxés. “O meu desejo é que a comunidade de Itapuã tenha nesse ambiente lazer, diversão, segurança, pertencimento cultural, e que as escolas possam fazer passeios pedagógicos. Aqui conhecemos mais da história da Bahia”, destacou.

Melhorias executadas nesta primeira etapa incluem:

Modernização do posto da Polícia Militar, com estrutura de videomonitoramento em toda a extensão do parque;

Implantação de sistemas sustentáveis, como captação de águas pluviais e placas fotovoltaicas para geração de energia limpa;

Recuperação da infraestrutura geral e do parque infantil;

No Centro de Atividades, melhorias em 14 pontos comerciais, com acessos adequados a pessoas com deficiência;

Reforma do restaurante e da cozinha, garantindo melhor funcionamento;

Anúncio de editais de Chamamento Público para ocupação de 12 espaços comerciais, priorizando empreendedores locais.

Para a segunda etapa da obra, o governador assinou ordens de serviço para a construção do Centro de Memória e da Casa do Samba das Ganhadeiras de Itapuã, com investimento estimado em R$ 3 milhões.

Os novos espaços culturais serão destinados a exposições de arte, oficinas formativas e apresentações artísticas e musicais.



Parque Metropolitano do Abaeté

Aberto em 1993, o Parque Metropolitano do Abaeté é composto por ecossistemas de lagoas interligadas, dunas, vegetação de restinga e espécies endêmicas, como o lagartinho-do-Abaeté.

Ao longo dos anos, o espaço foi associado a atividades religiosas de matriz africana, à memória das lavadeiras e à poesia de Vinícius de Moraes, Dorival Caymmi e Toquinho.