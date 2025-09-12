Desembargador do TJBA diz que não há mais processos de papel na corte

Desembegador José Edivaldo Rotondano - Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), José Edivaldo Rotondano, afirmou nesta sexta-feira, 11, em entrevista ao Portal A Tarde, que a Corte não possui, em seus registros, processos de papel, ressaltando a digitalização dos documentos dentro do Tribunal.

O magistrado participou do segundo e último dia do 3º Congresso Direito e Sustentabilidade, promovido pelo IbradeS e está sendo realizado no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador.

"O meu tribunal hoje não tem um único processo que não seja digitalizado. Até os processos arquivados de mais de 40 anos, eles estão digitalizando. Nós não temos hoje um processo com uma folha de papel, não existe mais isso no Poder Judiciário Baiano", garantiu Rotondano.