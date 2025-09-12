Menu
HOME > IBRADES
MODERNIZAÇÃO

Desembargador do TJBA diz que não há mais processos de papel na corte

José Edvaldo Rotondano participou, nesta sexta-feira, 12, do 3º Congresso de Direito e Sustentabilidade, em Salvador

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/09/2025 - 12:49 h | Atualizada em 12/09/2025 - 13:57
Desembegador José Edivaldo Rotondano
Desembegador José Edivaldo Rotondano

O desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), José Edivaldo Rotondano, afirmou nesta sexta-feira, 11, em entrevista ao Portal A Tarde, que a Corte não possui, em seus registros, processos de papel, ressaltando a digitalização dos documentos dentro do Tribunal.

O magistrado participou do segundo e último dia do 3º Congresso Direito e Sustentabilidade, promovido pelo IbradeS e está sendo realizado no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador.

Leia Também:

Judiciário não está alheio ao tema da sustentabilidade, afirma Jatahy
Segundo dia do IbradeS reúne autoridades e debates sobre futuro do Brasil
Georges Humbert destaca livro e novos projetos do IbradeS para 2025

"O meu tribunal hoje não tem um único processo que não seja digitalizado. Até os processos arquivados de mais de 40 anos, eles estão digitalizando. Nós não temos hoje um processo com uma folha de papel, não existe mais isso no Poder Judiciário Baiano", garantiu Rotondano.

