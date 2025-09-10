Gás de cozinha fica mais caro em Salvador a partir desta quarta; entenda

Gás de cozinha na Bahia - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Os preços do botijão de gás de cozinha terão reajuste em Salvador a partir desta quarta-feira, 10. De acordo com o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas), o aumento é resultado de um reajuste definido pelas distribuidoras, motivado pelo dissídio nacional.

A Acelen, responsável pelo refino do gás na Bahia, e os revendedores locais não apresentam aumento próprio. Segundo o sindicato, o acréscimo é uma ação das distribuidores e, com isso, os pontos de vendas repassarão cerca de R$ 5 aos consumidores no momento da compra.

O sindicato informa que quatro das 11 distribuidoras do país estão localizadas na Bahia. Na capital, cerca de 80% das vendas são feitas por entrega domiciliar, enquanto 20% ocorrem por retirada nas revendedoras.

Além disso, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis terá aumento a partir de janeiro de 2026, conforme ato do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicado no "Diário Oficial da União" na segunda-feira (8). Os reajustes serão:

Gasolina: R$ 0,10 por litro, passando para R$ 1,57;

Diesel: R$ 0,05 por litro, passando para R$ 1,17;

Gás de cozinha: R$ 1,05 por botijão.

Segundo o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), o reajuste considera os preços médios mensais dos combustíveis divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de fevereiro a agosto de 2025, comparados ao mesmo período de 2024.

Especialistas alertam que aumentos de impostos sobre combustíveis podem se refletir em toda a economia, já que o gás de cozinha é considerado um preço-chave.