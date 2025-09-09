Pai de jovem desaparecido desabafa: "Preciso ter meu filho em meus braços"

Local onde o jovem desapareceu na orla de Salvador - Foto: Bernardo Rego | Ag A TARDE

O pai de Lucas Santana, de 18 anos, que está desaparecido desde o último domingo, 7, após entrar na praia da Pituba e ser visto pela última vez em Amaralina, Alexandre Santos, conversou com a imprensa nesta terça-feira, 9, e contou a angústia da demora em encontrar o corpo do seu filho.

"[...] Eu preciso de encontrar o meu filho para fazer o enterro dele", desabafou Alexandre. Para ele, é preciso que um mergulhador mais experiente possa ir com balão de oxigênio para ir em lugares mais difíceis pertos das pedras e buracos que existem na praia.

"Será possível que eu tenha essa ajuda? O Corpo de Bombeiros está me dando o maior apoio. Não tenho nada a falar sobre o Corpo de Bombeiros, mas meu filho não aparece gente. Preciso de ter meu filho em meus braços", disse, emocionado.

Ele acrescentou ainda que estão todos apavorados, além disso, fez contato com um conhecido para ajudá-lo com um barco para tentar achar o corpo de Lucas. "São três dias já e meu filho não aparece de jeito nenhum dentro dessa maré. Se fosse o filho de um empresário já tinha parecido, já tinha fechado de mergulhador para tirar o filho do empresário porque tem dinheiro, a gente não tem dinheiro, é fraco", pontuou.



Ainda na entrevista ele relatou que não tem conseguido dormir e nem comer. "Enquanto tiver esse negócio aí de meu filho desaparecido, a gente não tá nem comendo, nem bebendo. A gente bem pouco faz uma merenda e mesmo assim, eu mesmo não estou nem comendo. Ontem mesmo, 20h, todo mundo foi embora. Eu fui em casa e voltei de novo, fiquei rodando aqui essa praia toda procurando meu filho", disse Alexandre.

As buscas pelo jovem Lucas Santana, de 18 anos, foram retomadas nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 9. A última vez que ele foi visto com vida aconteceu na praia de Amaralina.

O Corpo de Bombeiros está atuando na ocorrência, inclusive com o apoio do Grupamento Aéreo da PMBA (Graer), que auxiliam nas buscas pelo corpo. Uma equipe do Salvamar está a postos, uma moto aquática está atendendo a ocorrência, além do uso de drones que ajudam a fazer uma varredura com vista aérea. Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, as condições climáticas estão mais favoráveis com ventos moderados e maré mais calma.