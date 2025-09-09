Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Bombeiros retomam buscas de jovem desaparecido na praia de Amaralina

Lucas Santana de 18 anos desapareceu após entrar na praia da Pituba junto com o irmão

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

09/09/2025 - 8:14 h | Atualizada em 09/09/2025 - 8:27
Imagem ilustrativa da imagem Bombeiros retomam buscas de jovem desaparecido na praia de Amaralina
-

Foram retomadas nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 9, as buscas pelo jovem Lucas Santana, de 18 anos, que desapareceu na tarde de domingo, 7, após entrar na praia da Pituba junto com o irmão. A última vez que ele foi visto com vida aconteceu na praia de Amaralina.

O Corpo de Bombeiros está atuando na ocorrência, inclusive com o apoio do Grupamento Aéreo da PMBA (Graer), que auxiliam nas buscas pelo corpo. Uma equipe do Salvamar está a postos, uma moto aquática está atendendo a ocorrência, além do uso de drones que ajudam a fazer uma varredura com vista aérea. Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, as condições climáticas estão mais favoráveis com ventos moderados e maré mais calma.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a tenente-coronel do 13º Batalhão de Bombeiros Militar, Patrícia Torreão, em entrevista ao A TARDE, a ocorrência foi registrada por volta das 15h20 de domingo, 7, onde um homem identificado como Lucas Santana, de 18 anos, teria entrado no mar na região da Pituba, junto com o irmão e não conseguiu retornar para a costa.

Torreão informou que as operações no domingo aconteceram até a perda de visibilidade. Atuaram guarda-vidas, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), além de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). As buscas seguem acontecendo no entorno do Largo das Baianas, em Amaralina.

Leia Também:

Adolescente desaparece após se afogar na Praia de Amaralina
"Não sairemos até encontrar", diz bombeiros sobre jovem desaparecido em Amaralina
Jovem desaparecido em Amaralina entrou pela praia da Pituba com o irmão
Amaralina: santa 'da aflição' surge em praia que jovem desapareceu

Em entrevista ao Portal A TARDE, o salva-vidas e morador da localidade, Raoni Maltês contou que a praia de Amaralina é perigosa e conhecida como praia do tombo, com formações de buracos quando a onda acaba quebrando mais rápido e na beira. "Embora não seja uma praia muito frequentada por banhistas, é bastante perigosa e não há um posto fixo do Corpo de Bombeiros no local. Esse alerta venho fazendo há muito tempo", disse. "Só montam posto fixo todos os dias durante o Verão", acrescentou.

Aparição de imagem de santa

A imagem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro apareceu na praia de Amaralina trazida pelas ondas e o momento foi flagrado pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

No catolicismo, a santa é vista como a protetora dos aflitos e de todos aqueles que sofrem em necessidades espirituais e materiais, sendo considerada uma mãe que oferece amparo constante. A imagem dela é representada por uma figura melancólica, que carrega o menino Jesus nos braços e é cercada pelo Arcanjo Miguel.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Amaralina buscas corpo de bombeiros Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

VÍDEO: ônibus é consumido pelo fogo em Avenida movimentada de Salvador

Play

Vídeo: homem morre afogado em praia no Rio Vermelho

Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

x