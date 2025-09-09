Bombeiros retomam buscas de jovem desaparecido na praia de Amaralina

- Foto: Bernardo Rego | Ag A TARDE

Foram retomadas nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 9, as buscas pelo jovem Lucas Santana, de 18 anos, que desapareceu na tarde de domingo, 7, após entrar na praia da Pituba junto com o irmão. A última vez que ele foi visto com vida aconteceu na praia de Amaralina.

O Corpo de Bombeiros está atuando na ocorrência, inclusive com o apoio do Grupamento Aéreo da PMBA (Graer), que auxiliam nas buscas pelo corpo. Uma equipe do Salvamar está a postos, uma moto aquática está atendendo a ocorrência, além do uso de drones que ajudam a fazer uma varredura com vista aérea. Segundo informações apuradas pelo Portal A TARDE, as condições climáticas estão mais favoráveis com ventos moderados e maré mais calma.

Segundo a tenente-coronel do 13º Batalhão de Bombeiros Militar, Patrícia Torreão, em entrevista ao A TARDE, a ocorrência foi registrada por volta das 15h20 de domingo, 7, onde um homem identificado como Lucas Santana, de 18 anos, teria entrado no mar na região da Pituba, junto com o irmão e não conseguiu retornar para a costa.

Torreão informou que as operações no domingo aconteceram até a perda de visibilidade. Atuaram guarda-vidas, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), além de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). As buscas seguem acontecendo no entorno do Largo das Baianas, em Amaralina.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o salva-vidas e morador da localidade, Raoni Maltês contou que a praia de Amaralina é perigosa e conhecida como praia do tombo, com formações de buracos quando a onda acaba quebrando mais rápido e na beira. "Embora não seja uma praia muito frequentada por banhistas, é bastante perigosa e não há um posto fixo do Corpo de Bombeiros no local. Esse alerta venho fazendo há muito tempo", disse. "Só montam posto fixo todos os dias durante o Verão", acrescentou.

Aparição de imagem de santa

A imagem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro apareceu na praia de Amaralina trazida pelas ondas e o momento foi flagrado pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

No catolicismo, a santa é vista como a protetora dos aflitos e de todos aqueles que sofrem em necessidades espirituais e materiais, sendo considerada uma mãe que oferece amparo constante. A imagem dela é representada por uma figura melancólica, que carrega o menino Jesus nos braços e é cercada pelo Arcanjo Miguel.