Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AFOGAMENTO

Jovem desaparecido em Amaralina entrou pela praia da Pituba com o irmão

Uma unidade do Graer segue no apoio às buscas pelo jovem na manhã desta segunda

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

08/09/2025 - 7:34 h | Atualizada em 08/09/2025 - 8:27
Praia de Amaralina onde os bombeiros seguem fazendo as buscas pelo jovem desaparecido
Praia de Amaralina onde os bombeiros seguem fazendo as buscas pelo jovem desaparecido -

As buscas pelo jovem que desapareceu na tarde de domingo, 7, na orla de Salvador, seguem acontecendo desde às 5h30 desta segunda-feira, 8.

Segundo a tenente-coronel do 13º Batalhão de Bombeiros Militar, Patrícia Torreão, em entrevista ao portal A TARDE, a ocorrência foi registrada por volta das 15h20 de domingo, 7, onde um homem identificado como Lucas Santana, de 18 anos, teria entrado no mar na região da Pituba, junto com o irmão e não conseguiu retornar para a costa.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Torreão informou que as operações no domingo aconteceram até a perda de visibilidade. Atuaram guarda-vidas, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), além de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). As buscas seguem acontecendo no entorno do Largo das Baianas, em Amaralina.

A tenente-coronel disse ainda que o mar está bem mexido devido aos ventos fortes e a chuva que atingiu a capital baiana nas últimas horas. Nesta ocorrência, está sendo utilizada a moto aquática que entrou no mar através da praia da Barra e seguiu até Amaralina. Torreão reforçou que tem mantido contato frequente com a família e qualquer informação nova, colocará uma equipe à disposição.

Leia Também:

Vítima de afogamento diz que renasceu após resgate na Praia do Buracão
Adolescente desaparece após se afogar na Praia de Amaralina
Pai e filho morrem afogados após mergulho em praia turística na Bahia

Em entrevista ao portal A TARDE, o salva-vidas e morador da localidade, Raoni Maltês contou que a praia de Amaralina é perigosa e conhecida como praia do tombo, com formações de buracos quando a onda acaba quebrando mais rápido e na beira. "Embora não seja uma praia muito frequentada por banhistas, é bastante perigosa e não há um posto fixo do Corpo de Bombeiros no local. Esse alerta venho fazendo há muito tempo", disse. "Só montam posto fixo todos os dias durante o Verão", acrescentou.

O salva-vidas esclareceu ainda que há também uma corrente que puxa bastante, o que dificulta para as pessoas que não têm experiência com o mar.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Amaralina desaparecimento jovem pituba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Praia de Amaralina onde os bombeiros seguem fazendo as buscas pelo jovem desaparecido
Play

VÍDEO: ônibus é consumido pelo fogo em Avenida movimentada de Salvador

Praia de Amaralina onde os bombeiros seguem fazendo as buscas pelo jovem desaparecido
Play

Vídeo: homem morre afogado em praia no Rio Vermelho

Praia de Amaralina onde os bombeiros seguem fazendo as buscas pelo jovem desaparecido
Play

Setembro também é Roxo: ação reforça luta contra a fibrose cística

Praia de Amaralina onde os bombeiros seguem fazendo as buscas pelo jovem desaparecido
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

x