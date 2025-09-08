Jovem desaparecido em Amaralina entrou pela praia da Pituba com o irmão

Praia de Amaralina onde os bombeiros seguem fazendo as buscas pelo jovem desaparecido - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

As buscas pelo jovem que desapareceu na tarde de domingo, 7, na orla de Salvador, seguem acontecendo desde às 5h30 desta segunda-feira, 8.

Segundo a tenente-coronel do 13º Batalhão de Bombeiros Militar, Patrícia Torreão, em entrevista ao portal A TARDE, a ocorrência foi registrada por volta das 15h20 de domingo, 7, onde um homem identificado como Lucas Santana, de 18 anos, teria entrado no mar na região da Pituba, junto com o irmão e não conseguiu retornar para a costa.

Torreão informou que as operações no domingo aconteceram até a perda de visibilidade. Atuaram guarda-vidas, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), além de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). As buscas seguem acontecendo no entorno do Largo das Baianas, em Amaralina.

A tenente-coronel disse ainda que o mar está bem mexido devido aos ventos fortes e a chuva que atingiu a capital baiana nas últimas horas. Nesta ocorrência, está sendo utilizada a moto aquática que entrou no mar através da praia da Barra e seguiu até Amaralina. Torreão reforçou que tem mantido contato frequente com a família e qualquer informação nova, colocará uma equipe à disposição.

Em entrevista ao portal A TARDE, o salva-vidas e morador da localidade, Raoni Maltês contou que a praia de Amaralina é perigosa e conhecida como praia do tombo, com formações de buracos quando a onda acaba quebrando mais rápido e na beira. "Embora não seja uma praia muito frequentada por banhistas, é bastante perigosa e não há um posto fixo do Corpo de Bombeiros no local. Esse alerta venho fazendo há muito tempo", disse. "Só montam posto fixo todos os dias durante o Verão", acrescentou.

O salva-vidas esclareceu ainda que há também uma corrente que puxa bastante, o que dificulta para as pessoas que não têm experiência com o mar.