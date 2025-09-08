"Não sairemos até encontrar", diz bombeiros sobre jovem desaparecido em Amaralina

- Foto: Bernardo Rego | Ag A TARDE

O Capitão do Corpo de Bombeiros da Bahia Joel afirmou que a equipe não vai encerrar as buscas até que o jovem que desapareceu na tarde de domingo, 7, na praia de Amaralina, orla de Salvador, seja encontrado.

Lucas Santana, de 18 anos, teria entrado no mar na região da Pituba com o irmão, por volta das 15h20, e não conseguiu retornar para a costa. As buscas pelo jovem foram iniciadas por guarda-vidas, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), além de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) desde o desaparecimento e finalizaram até a perda de visibilidade. As buscas foram retomadas desde às 5h30 desta segunda-feira, 8.

“Estamos com moto aquática atuando, com o bote rígido de salvamento para melhorar as buscas. Além disso, estão o Graer para dar uma maior visibilidade de cima e o Corpo de Bombeiros não vai sair daqui até que a vítima seja encontrada”, disse ele ao Portal A TARDE.

“Nossas buscas se concentram por terra, mar e ar. Vamos ver a possibilidade de colocar mergulhadores no mar, algo muito perigoso pela formação de ondas e pedras e pode causar acidente”, continuou o capitão.

O capitão Joel afirmou ainda que há uma maior probabilidade de o corpo da vítima ser encontrado na praia de Amaralina, devido a uma barreira de pedras na região que impede a saída do corpo do local.

“Estamos com oceanógrafos e geólogos conosco para nos ajudarmos, e isso já aconteceu nesta praia, encontrarmos os corpos nesta região. Não há 100% de certeza, mas estamos concentrando as nossas buscas aqui”, completou ele.

A praia é imprópria?

O capitão Joel disse ainda que a praia de Amaralina possui características próprias que são conhecidas por suas fortes correntezas e volume em pedras.

“Nós sempre alertamos às pessoas que nesta época do ano com fortes chuvas e ventos não é aconselhado o banho de mar nesta região. Como Salvador é uma cidade que tem poucas opções de entretenimento, é comum que todos venham à praia”, afirmou ele.

Mais cedo, o salva-vidas e morador da localidade, Raoni Maltês disse em entrevista ao Portal A TARDE, que a praia de Amaralina é perigosa e conhecida como praia do tombo, com formações de buracos quando a onda acaba quebrando mais rápido e na beira.

"Embora não seja uma praia muito frequentada por banhistas, é bastante perigosa e não há um posto fixo do Corpo de Bombeiros no local. Esse alerta venho fazendo há muito tempo", disse. "Só montam posto fixo todos os dias durante o verão", acrescentou.